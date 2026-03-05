Smartphone Nothing Phone (4a) im PCtipp-Test

Das AMOLED-Display überzeugt durch eine exzellente Farbdarstellung, exzellenten Kontrast und tiefe Schwarzwerten. Dank der hohen Helligkeit ist die Ablesbarkeit selbst unter direkter Sonneneinstrahlung hervorragend. Die Kameras liefern bei Tageslicht detailreiche Aufnahmen mit natürlicher Farbdynamik. Besonders der neue «Stretch»-Modus für Porträts sorgt für eine spannende Tiefenschärfe.

In Low-Light-Situationen hilft der verbesserte Nachtmodus, zumindest ein wenig, Bildrauschen effektiv zu unterdrücken. Zuviel darf man bei (zu) schlechten Lichtverhältnissen nicht erwarten. Die Ultraweitwinkel-Kamera (8 Mpx) fällt hier im Vergleich zur Hauptlinse leicht ab. Der Hersteller bietet für 3 Jahre Android- und sogar 6 Jahre lang Sicherheitsupdates.

Fazit: Das Nothing Phone (4a) ist ein erstklassiges Mittelklasse-Smartphone mit herausragendem Fokus auf Preis-Leistung. Es besticht vor allem durch sein einzigartiges Design und durchdachte Software-Integration. Die Systemleistung ist top, genauso wie die Displayqualität. Das Dreifach-Kamerasystem überzeugt, wenn die Lichtverhältnisse einigermassen passen. Kurzum: Wer Wert auf ein individuelles Handy-Design legt und sich damit von der Masse der Android-Handys abheben will, sollte unbedingt einen genaueren Blick auf das Nothing (4a) werfen. Es lohnt sich.