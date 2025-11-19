Karten für Wintersport von Swisstopo

Datenschutz wird bei Swisstopo grossgeschrieben: Als Bundesamt untersteht es dem Schweizer Datenschutzgesetz. Es werden keine personenbezogenen Bewegungsdaten gesammelt oder weitergegeben. Allerdings teilt die App nach der Installation mit, dass sie anonyme Nutzerdaten sammeln kann, Bild 1, um zu verstehen, wie Anwender die App nutzen und sie so zu optimieren. Sie können das auch ablehnen.

Karten können ausserdem offline gespeichert werden – ideal für die datensparsame Nutzung in abgelegenen Regionen.

Auch das Geodatenportal des Bundes mit 1000 Datensätzen unter map.geo.admin.ch bietet Zugriff auf viele der gleichen Funktionen. Es sind wesentlich mehr Daten integriert als in der App. Die App bezieht die meisten Daten von dieser Plattform, enthält aber zusätzliche Informationen, die für das breite Publikum nützlich, aber zum Teil nicht Geodaten des Bundes sind. Die Webanwendung eignet sich hervorragend für eine detaillierte Planung am grossen Bildschirm. GPX-Dateien lassen sich dort ebenfalls erzeugen und zur App übertragen.

Karten nutzen

Swisstopo bietet mit dem Layer Schneesport spezielle Karten, die für den Einsatz im Schnee optimiert wurden, Bild 2. Diese sind in verschiedenen Massstäben erhältlich, vom Detailmassstab 1:10 000 bis zur grossen Übersichtskarte im Massstab 1:1 000 000. Besonders für Schneesportler interessant: Der Massstab 1:50 000, der den gedruckten Schneesportkarten entspricht. Er eignet sich ideal für Tourenplanung und Navigation. In der Winterdarstellung werden Schneeflächen, Gletscher und andere typische Wintermerkmale durch eine angepasste Farbgebung besonders sichtbar gemacht. Auf den Karten im Massstab 1:25 000 lassen sich zudem Geländedetails wie Waldgrenzen, Hangneigungen oder Lawinenverbauungen gut erkennen. Das ist ideal, um zum Beispiel eine sichere Schneeschuhtour durch das Gasterntal oder eine Skitour auf den Pizol zu planen.