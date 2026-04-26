Oppo-Flaggschiff Find X9 Ultra kommt nach Europa

Oppo will mit seinem neuen Flaggschiff Find X9 Ultra vor allem Fotofans ansprechen. Dazu wurde das Kamerasystem zusammen mit der Traditionsmarke Hasselblad entwickelt. Die Rückseite mit veganem Leder greift Gestaltungselemente des Kameraklassikers Hasselblad X2D auf und kombiniert horizontal angeordnete Logos von Oppo und Hasselblad. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger kommt das Smartphone auch nach Deutschland und kostet happige 1.699 Euro. Informationen zum Schweizer Marktstart haben wir leider noch keine.

Dafür gibt es viel Ausstattung mit dem schnellen Snapdragon 8 Elite Gen5 Prozessor, 12 GB RAM, 512 GB Datenspeicher, einer 50-Megapixel-Selfiecam sowie einem 6,8-Zoll-Amoled-Display mit 3168 × 1440 Pixeln und bis zu 144 Hz Bildwiederholrate. Akku mit üppigen 7.050 mAH, kann per Kabel mit 100 Watt und drahtlos mit 50 Watt schnell geladen werden. Ab Werk ist als Betriebssystem ColorOS 16 installiert, das auf Android 16 basiert. Dazu gehört ein KI-Paket, das Oppo AI Mind Space nennt.

Ein Highlight ist die rückwärtige Kamera mit fünf Sensoren. Die Weitwinkel-Kamera mit 200-Megapixel-Sensor von Typ Sony Lytia 901, hat eine Grösse von 1/1.12″. Ausserdem gibt es eine optische Bildstabilisierung (OIS), eine f/1,5-Blende und 23 mm Brennweite. Die Ultraweitwinkel-Kamera hat 50 Megapixel bei einer Sensorgrösse von 1/1.95«. Dazu kommen zwei Telesensoren: Einer hat einen 200-Megapixel-Sensor und f/2.2, der eine dreifache Vergrösserung ermöglicht. Laut Oppo handelt es sich dabei um den «grössten Tele-Sensor, den es je in einem Smartphone gab». Die zweite Tele-Kamera mit 50-Megapixel-Sensor und f/3.5 bietet einen bis zu zehnfachen optischen Zoom bis 230 mm. Der fünfte Sensor ist ein Spektralsensor für den Weissabgleich. Videos nimmt das Find X9 Ultra mit bis zu 8K-Auflösung mit bis zu 30 fps und 4K mit 60 fps auf.

Als Zubehör kommt das Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Kit. Es umfasst das Explorer Case mit zweistufiger Auslösetaste für Fokus und Auslöser sowie ein Drehrad zur stufenlosen Zoomsteuerung. Teil des Pakets ist ein 300-mm-Telekonverter, der an die Dreifach-Telekamera montiert wird.