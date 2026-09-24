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Sascha Zäch
24. Sep 2026
Lesedauer 2 Min.

In eigener Sache

PCtipp 10/2026: mit diesen Themen ab dem 25. September 2026 am Kiosk erhältlich

Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 10/2026 ab dem 25. September 2026 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie. 
PCtipp 10/2026

PCtipp 10/2026

© PCtipp
PCtipp 10/2026

PCtipp 10/2026

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Ab dem 25. September 2026 wird das neue PCtipp-Magazin 10/2026 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

E-Banking sicher nutzen

Ohne E-Banking wird es immer schwieriger: Es fallen Gebühren an, Filialen werden geschlossen, die Schalteröffnungszeiten werden gekürzt. Deshalb lohnt es sich heute für alle, sich mit dem Thema E-Banking auseinanderzusetzen. Viele fürchten sich allerdings vor fehlender Sicherheit. Dazu gibt es keinen Grund, wenn man die Risiken kennt. Unser Ratgeber erklärt Ihnen, wo die Gefahren liegen und welche Tricks die Betrüger anwenden. Ausserdem erhalten Sie konkrete Tipps, wie Sie E-Banking sicher nutzen.

© Shutterstock

Vorsicht, betrügerische Websites!

Irreführende Buttons, Preisfallen, versteckte Abonnements – Cybergauner versuchen mit vielen fiesen Tricks, Nutzer zu ungewollten Handlungen auf ihren Webportalen zu verleiten. Lesen Sie, wie Sie solche manipulierten Websites einfach erkennen.

High-End-PCs im Härtetest

Wer starke Leistung und gute Erweiterungsmöglichkeiten sucht, findet diese in ausgewachsenen Power-PCs. Der PCtipp prüft  die neuesten Modelle punkto Leistung, Ausstattung, Ergonomie und Preis.
 

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Nur für die Ohren

Vom Kopfhörer über die Soundbar bis zum Lautsprecher: In unserem grossen Audio-Kaufratgeber steht der Klang im Zentrum. Wir geben Kauftipps zu den erwähnten drei Kategorien und empfehlen konkrete Produkte.

Pannenhilfe bei Internetausfall

Fällt das Internet plötzlich aus, ist das fatal: TV, Telefonie und viele weitere Alltagsanwendungen funktionieren nicht mehr. Mit unseren Tipps finden Sie die Ursache in wenigen Minuten heraus, damit der Ausfall nur von kurzer Dauer ist.

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Sichern Sie sich die neueste Ausgabe des PCtipp-Magazins: Ihr unverzichtbarer Begleiter in der Welt der Technologie!

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