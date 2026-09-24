PCtipp 10/2026: mit diesen Themen ab dem 25. September 2026 am Kiosk erhältlich

Vorsicht, betrügerische Websites!

Irreführende Buttons, Preisfallen, versteckte Abonnements – Cybergauner versuchen mit vielen fiesen Tricks, Nutzer zu ungewollten Handlungen auf ihren Webportalen zu verleiten. Lesen Sie, wie Sie solche manipulierten Websites einfach erkennen.

High-End-PCs im Härtetest

Wer starke Leistung und gute Erweiterungsmöglichkeiten sucht, findet diese in ausgewachsenen Power-PCs. Der PCtipp prüft die neuesten Modelle punkto Leistung, Ausstattung, Ergonomie und Preis.

