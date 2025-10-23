PCtipp 11/2025: mit diesen Themen ab dem 24. Oktober 2025 am Kiosk erhältlich

Ab dem 24. Oktober 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 11/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Praktische Software muss nicht teuer sein: Aus dem Hause Microsoft gibt es eine ganze Reihe Anwendungen, die nicht nur gratis, sondern auch sehr gut sind. Wir präsentieren die Tools, die Ihrem Computer einen wirklichen Mehrwert spendieren – von kostenlosen Varianten von Microsoft Office über wertvolle Sicherheitsprogramme bis hin zu Produktivitäts-Apps.