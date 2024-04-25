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Sascha Zäch
25. Apr 2024
Lesedauer 2 Min.

In eigener Sache

PCtipp 5/2024: mit folgenden Themen ab dem 26. April 2024 am Kiosk erhältlich

Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 5/2024 ab dem 26. April 2024 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie.

PCtipp 5/2024

© (Quelle: PCtipp.ch)

Ab dem 26. April 2024 wird das neue PCtipp-Magazin 5/2024 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Sichere Handydaten

Sicherheit ist oberstes Gebot, besonders wenn es um persönliche Handydaten geht. Erfahren Sie von uns, wie Sie Ihre mobilen Informationen effektiv schützen, damit Sie sich ganz auf Ihr Smartphone-Erlebnis konzentrieren können.

Die besten Tinten-Multifunktionsgeräte

Sparen Sie Strom und überzeugen Sie sich von erstklassigem Fotodruck – unsere umfassende Kaufberatung hilft Ihnen bei der Auswahl des perfekten Modells.

Windows optimal

Windows-Nutzer aufgepasst! In der aktuellen Ausgabe zeigen wir, wie Sie Windows 11 ganz nach Ihren Wünschen anpassen. Mit dem kostenlosen Winaero Tweaker machen wir Schluss mit Windows-Frust und zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Betriebssystem individuell gestalten.

© Quelle: Shutterstock.com

Alles über Twint

Twint revolutioniert das digitale Bezahlen in der Schweiz. Entdecken Sie in unserem Artikel, wie Sie von diesem innovativen Dienst profitieren und erleichtern Sie sich Ihren Zahlungsalltag.

Der grosse Smartphone-Guide

Für alle, die auf der Suche nach dem idealen Smartphone sind, bietet unser grosser Smartphone-Guide eine umfassende Kaufberatung. Dieses Mal im Fokus: starke Smartphones mit KI-Funktionen.

Sichern Sie sich die neueste Ausgabe des PCtipp-Magazins Ihr unverzichtbarer Begleiter in der Welt der Technologie!

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