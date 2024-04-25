PCtipp 5/2024: mit folgenden Themen ab dem 26. April 2024 am Kiosk erhältlich

Ab dem 26. April 2024 wird das neue PCtipp-Magazin 5/2024 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Sichere Handydaten

Sicherheit ist oberstes Gebot, besonders wenn es um persönliche Handydaten geht. Erfahren Sie von uns, wie Sie Ihre mobilen Informationen effektiv schützen, damit Sie sich ganz auf Ihr Smartphone-Erlebnis konzentrieren können.

Die besten Tinten-Multifunktionsgeräte

Sparen Sie Strom und überzeugen Sie sich von erstklassigem Fotodruck – unsere umfassende Kaufberatung hilft Ihnen bei der Auswahl des perfekten Modells.

Windows optimal

Windows-Nutzer aufgepasst! In der aktuellen Ausgabe zeigen wir, wie Sie Windows 11 ganz nach Ihren Wünschen anpassen. Mit dem kostenlosen Winaero Tweaker machen wir Schluss mit Windows-Frust und zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Betriebssystem individuell gestalten.