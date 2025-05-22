PCtipp 6/2025: mit diesen Themen ab dem 23. Mai 2025 am Kiosk erhältlich

Ab dem 23. Mai 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 6/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Alles gut sichtbar

Mit der zunehmend hohen Auflösung von PC-Bildschirmen werden Texte und Menüs zwar schärfer, aber die Schriften kleiner und schlechter lesbar. Doch Windows bietet gute Möglichkeiten, um die Inhalte des Betriebssystems und von Programmen optimal auf das eigene Auge anzupassen. Mit unseren Tipps machen Sie alle Menüs und Texte exakt so gross, dass Sie optimal und ohne Anstrengung für Sie lesbar sind.