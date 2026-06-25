In eigener Sache
PCtipp 7/2026: mit diesen Themen ab dem 26. Juni 2026 am Kiosk erhältlich
Ab dem 26. Juni 2026 wird das neue PCtipp-Magazin 7/2026 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:
Troubleshooting für Windows
Leider hat Windows seine Macken. Immer wieder kommt es zu Problemen – sei es nach Updates, im laufenden Betrieb oder nach der Installation neuer Software. Die gute Nachricht: Viele dieser Probleme lassen sich einfach beheben. Wir unterstützen Sie in unserem grossen Troubleshooting-Guide bei der Spurensuche, falls Windows Ärger bereitet. Wir zeigen, wie Sie am besten vorgehen, und welche Tools dabei nützlich sind. So wissen Sie sich künftig bei Windows-Problemen selbst zu helfen.
ChatGPT einfach nutzen
ChatGPT gehört zu den smartesten und beliebtesten KI-Chatbots. Und das nicht ohne Grund. Er bietet zahlreiche clevere Funktionen, die Ihnen den Alltag in vielen Bereichen erleichtern. Wir bieten Hand beim Einstieg und der Nutzung von ChatGPT.
Der Roaming-Guide
Die Sommerferien nahen. Wer ins Ausland reist, sollte sich mit dem Thema «Roaming» beschäftigen, um nicht von horrenden Handy-Rechnungen überrascht zu werden. PCtipp klärt über die aktuellen Tarife auf.
Kameraratgeber
Smartphone-Kameras sind zwar gut, aber eine «echte» Kamera bietet mehr – sei es für die Action-Fotografie, für schöne Porträts, Landschaftsaufnahmen oder Makrofotografie. Der Ratgeber für den Kamerakauf.
Sicheres WLAN
Ohne WLAN geht es heute nicht mehr. Leider ist eine Funkverbindung alles andere als sicher – vor allem unterwegs. Wir geben viele wichtige Tipps, wie Sie die Sicherheit beim Surfen via WLAN optimieren – daheim und unterwegs.
Sichern Sie sich die neueste Ausgabe des PCtipp-Magazins: Ihr unverzichtbarer Begleiter in der Welt der Technologie!
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