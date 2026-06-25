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Sascha Zäch
25. Jun 2026
Lesedauer 2 Min.

In eigener Sache

PCtipp 7/2026: mit diesen Themen ab dem 26. Juni 2026 am Kiosk erhältlich

Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 7/2026 ab dem 26. Juni 2026 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie. 
PCtipp 7/2026

PCtipp 7/2026

© PCtipp
PCtipp 7/2026

PCtipp 7/2026

 © PCtipp

Ab dem 26. Juni 2026 wird das neue PCtipp-Magazin 7/2026 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Troubleshooting für Windows

Leider hat Windows seine Macken. Immer wieder kommt es zu Problemen – sei es nach Updates, im laufenden Betrieb oder nach der Installation neuer Software. Die gute Nachricht: Viele dieser Probleme lassen sich einfach beheben. Wir unterstützen Sie in unserem grossen Troubleshooting-Guide bei der Spurensuche, falls Windows Ärger bereitet. Wir zeigen, wie Sie am besten vorgehen, und welche Tools dabei nützlich sind. So wissen Sie sich künftig bei Windows-Problemen selbst zu helfen.

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ChatGPT einfach nutzen

ChatGPT gehört zu den smartesten und beliebtesten KI-Chatbots. Und das nicht ohne Grund. Er bietet zahlreiche clevere Funktionen, die Ihnen den Alltag in vielen Bereichen erleichtern. Wir bieten Hand beim Einstieg und der Nutzung von ChatGPT.

Der Roaming-Guide

Die Sommerferien nahen. Wer ins Ausland reist, sollte sich mit dem Thema «Roaming» beschäftigen, um nicht von horrenden Handy-Rechnungen überrascht zu werden. PCtipp klärt über die aktuellen Tarife auf.

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Kameraratgeber

Smartphone-Kameras sind zwar gut, aber eine «echte» Kamera bietet mehr – sei es für die Action-Fotografie, für schöne Porträts, Landschaftsaufnahmen oder Makrofotografie. Der Ratgeber für den Kamerakauf.

Sicheres WLAN

Ohne WLAN geht es heute nicht mehr. Leider ist eine Funkverbindung alles andere als sicher – vor allem unterwegs. Wir geben viele wichtige Tipps, wie Sie die Sicherheit beim Surfen via WLAN optimieren – daheim und unterwegs.

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Sichern Sie sich die neueste Ausgabe des PCtipp-Magazins: Ihr unverzichtbarer Begleiter in der Welt der Technologie!

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