PCtipp 7/2026: mit diesen Themen ab dem 26. Juni 2026 am Kiosk erhältlich

ChatGPT einfach nutzen

ChatGPT gehört zu den smartesten und beliebtesten KI-Chatbots. Und das nicht ohne Grund. Er bietet zahlreiche clevere Funktionen, die Ihnen den Alltag in vielen Bereichen erleichtern. Wir bieten Hand beim Einstieg und der Nutzung von ChatGPT.

Der Roaming-Guide

Die Sommerferien nahen. Wer ins Ausland reist, sollte sich mit dem Thema «Roaming» beschäftigen, um nicht von horrenden Handy-Rechnungen überrascht zu werden. PCtipp klärt über die aktuellen Tarife auf.