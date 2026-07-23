In eigener Sache
PCtipp 8/2026: mit diesen Themen ab dem 24. Juli 2026 am Kiosk erhältlich
Ab dem 24. Juli 2026 wird das neue PCtipp-Magazin 8/2026 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:
Keine Chance für Datendiebe
Keylogger, Infostealer, Trojaner, Stalker-Software, Adware, Tracking-Cookies – es gibt zahlreiche Schädlinge, die nur eines im Sinn haben: Ihre Daten heimlich zu erfassen und zu missbrauchen. Die Schadprogramme schleichen sich nicht nur auf Windows-PCs ein, sondern auch auf Smartphones. Wir erklären die Unterschiede zwischen den einzelnen Datenklau-Tools, was diese genau tun und wie Sie die Schädlinge erkennen können. Gleichzeitig geben wir Ihnen viele wertvolle Tipps zum Schutz und unterstützen Sie, falls doch einmal eines dieser fiesen Programme auf Ihren Rechner gelangt.
Die beste Gratis-Software
Ob Textverarbeitung, Backup-Tool, Musik-Software, Bildbearbeitung oder Videoschnitt: Für viele Anwendungen gibt es eine kostenlose Alternative. Wir stellen Ihnen die besten Gratis-Programme zu den wichtigsten Anwendungsgebieten vor.
Die schönsten Fotobücher
Präsentieren Sie Ihre schönsten Fotos von den Ferien, der Hochzeit oder einem anderen wichtigen Anlass in einem edlen Rahmen. Hierbei sind Fotobücher die erste Wahl. Wir testen die grössten Anbieter.
Turbolader für Windows
Anfangs ist Windows noch schnell, nach ein paar Monaten wird das System immer gemächlicher. Machen Sie Ihrem PC Beine und verwandeln Sie Windows von einer Schnecke in eine Rakete. Unsere Tipps helfen dabei.
Ratgeber zum Monitorkauf
Täglich verbringen wir viele Stunden vor dem Computerbildschirm. Deshalb sind ein gutes Bild und Ergonomie besonders wichtig. Wir begleiten Sie beim Monitorkauf – mit vielen praktischen Kauftipps.
Sichern Sie sich die neueste Ausgabe des PCtipp-Magazins: Ihr unverzichtbarer Begleiter in der Welt der Technologie!
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