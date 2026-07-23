Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
23. Jul 2026
Lesedauer 2 Min.

In eigener Sache

PCtipp 8/2026: mit diesen Themen ab dem 24. Juli 2026 am Kiosk erhältlich

Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 8/2026 ab dem 24. Juli 2026 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie. 
PCtipp 8/2026
© PCtipp
PCtipp 8/2026

PCtipp 8/2026

 © PCtipp

Ab dem 24. Juli 2026 wird das neue PCtipp-Magazin 8/2026 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Keine Chance für Datendiebe

Keylogger, Infostealer, Trojaner, Stalker-Software, Adware, Tracking-Cookies – es gibt zahlreiche Schädlinge, die nur eines im Sinn haben: Ihre Daten heimlich zu erfassen und zu missbrauchen. Die Schadprogramme schleichen sich nicht nur auf Windows-PCs ein, sondern auch auf Smartphones. Wir erklären die Unterschiede zwischen den einzelnen Datenklau-Tools, was diese genau tun und wie Sie die Schädlinge erkennen können. Gleichzeitig geben wir Ihnen viele wertvolle Tipps zum Schutz und unterstützen Sie, falls doch einmal eines dieser fiesen Programme auf Ihren Rechner gelangt.

© Google Gemini

Die beste Gratis-Software

Ob Textverarbeitung, Backup-Tool, Musik-Software, Bildbearbeitung oder Videoschnitt: Für viele Anwendungen gibt es eine kostenlose Alternative. Wir stellen Ihnen die besten Gratis-Programme zu den wichtigsten Anwendungsgebieten vor.

Die schönsten Fotobücher

Präsentieren Sie Ihre schönsten Fotos von den Ferien, der Hochzeit oder einem anderen wichtigen Anlass in einem edlen Rahmen. Hierbei sind Fotobücher die erste Wahl. Wir testen die grössten Anbieter.
 

© Shutterstock

Turbolader für Windows

Anfangs ist Windows noch schnell, nach ein paar Monaten wird das System immer gemächlicher. Machen Sie Ihrem PC Beine und verwandeln Sie Windows von einer Schnecke in eine Rakete. Unsere Tipps helfen dabei.

© Shutterstock

Ratgeber zum Monitorkauf

Täglich verbringen wir viele Stunden vor dem Computerbildschirm. Deshalb sind ein gutes Bild und Ergonomie besonders wichtig. Wir begleiten Sie beim Monitorkauf – mit vielen praktischen Kauftipps.

Sichern Sie sich die neueste Ausgabe des PCtipp-Magazins: Ihr unverzichtbarer Begleiter in der Welt der Technologie!

Jetzt PCtipp abonnieren!

Kommentare

In eigener Sache
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Soluna-Beach-Party-Launch
Samsung lanciert Fold-Handys und Smart-Watches
Samsung hat im Soluna-Beach-Club in Zürich bei Tiefenbrunnen seine neue Galaxy Z Serie der Foldbables und Smart-Watches vorgestellt. Das Line-Up umfasst drei Falt-Smartphones und drei smarte Uhren - allerdings für unterschiedliche Zielgruppen. PCtipp hat die Preise, und sagt weches Modell sich für welchen Anwender empfiehlt.
6 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
22. Jul 2026
Mehr erfahren
News
Schweizer KI-Innovation schliesst die Lücke zwischen Denken und Handeln
Die Schweiz macht erneut mit einer spannenden KI-Innovation auf sich aufmerksam. Das Zürcher Unternehmen Gieni bringt mit GieniABX ein Agentensystem auf den Markt, das einen Schritt weiter gehen soll als klassische Chatbots oder KI-Assistenten. 
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
22. Jul 2026
Mehr erfahren
IFA-Eingang
News
Von Live-Podcasts bis zu Innovation Awards: Das sind die Events der IFA
Live-Podcasts im Sommergarten, neue Formate für die Creator Economy, internationale Produktneuheiten und ein erweitertes Angebot für mehr Barrierefreiheit: Mit den «IFA Moments» wollen die Veranstalter zusätzliche Anlässe bieten, Technologie zu erleben.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
22. Jul 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Themenbild Hitze im Sommer mit E-Bike und E-Scooter
News
Auswirkungen von Hitze auf Akkus in E-Autos, E-Bikes und E-Scooter
Die grosse Sommerhitze hat auch Folgen für die Akkus von E‑Bikes, E‑Scootern und E-Autos.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
25. Jun 2026
Punkt. MC03
News
Europäisches Smartphone Punkt. MC03 ist ab sofort erhältlich
Das MC03 des Schweizer Unternehmens Punkt ist ein Smartphone, das mit dem Android-basierten Betriebssystem Aphy OS konsequent auf Datenschutz und Kontrolle durch den Anwender ausgerichtet sein soll. Es ist ab sofort in Europa erhältlich.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Jul 2026
News
Publireportage
Eine Kamera. Alles im Blick: Die Reolink OMVI 3i PoE
Die neue Reolink OMVI 3i PoE (P931) vereint eine 180°-Panoramakamera mit einem motorisierten PT-Objektiv. So behält die smarte Kamera gleichzeitig das grosse Ganze im Blick und verfolgt Bewegungen in Echtzeit. Sie ist ab sofort für 279 Fr. bei digitech.ch erhältlich.
4 Minuten
logo_Bule_2000x2000_web.jpg
Reolink RM
6. Jul 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare