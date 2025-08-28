PCtipp 9/2025: mit diesen Themen ab dem 29. August 2025 am Kiosk erhältlich

Ab dem 29. August 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 9/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Kinderschutz im Internet

Heute kommen Kinder schon in sehr jungem Alter mit dem Internet in Kontakt. Das Netz birgt jedoch viele Inhalte, die für Jugendliche ungeeignet oder sogar gefährlich sind. Hinzu kommen Bedrohungen durch Cyberkriminelle. In unserem Praxisratgeber er­fahren Sie, wie Sie Ihre Kinder im Internet richtig begleiten und schützen. Dabei helfen Ihnen nicht nur elementare Tipps, sondern auch nützliche Anwendungen.