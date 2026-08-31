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Patrick Hediger
31. Aug 2026
Lesedauer 3 Min.

Photoshop führt den KI-gestützten Editor und weitere Innovationen für kreative Workflows ein

Adobe hat neue Innovationen für Photoshop vorgestellt, die Kreativprofis mehr Auswahlmöglichkeiten und Kontrolle während des gesamten kreativen Prozesses bieten sollen.
© Adobe

Die neue Version umfasst den KI-gestützten Editor, eine neue, auf Prompts basierende Bearbeitungsfunktion, sowie neue Präzisionswerkzeuge und Workflow-Verbesserungen, die Profis dabei helfen, nahtloser von der Idee zur Umsetzung zu gelangen.

Zu den Innovationen in Photoshop gehören:

  • Die Einstellungsebene Licht modernisiert die Schieberegler zur Lichtaanpassung durch eine neue, nicht-destruktive Einstellungsebene mit professionellen Steuerelementen für Belichtung, Kontrast, Lichter, Schatten, Weisstöne und Schwarztöne.
  • Die Funktion Instruct Edit with Masks, auf Basis von Firefly Image 5, nimmt gezielt Bearbeitungen vor und schützt dabei wichtige Bildelemente.
  • Die Funktion Markup ermöglicht es Kreativen, Bearbeitungen visuell zu kommunizieren, indem sie direkt in Bildern zeichnen. So können beispielsweise Bereiche ausgewählt werden, die neu eingefärbt werden sollen, Pfeile skizziert werden, um die Position anzugeben, oder grobe Formen mit dem Pinsel gemalt werden, um neue Elemente vorzuschlagen.
  • Die Funktion Dynamischer Text, Formen and Pfade sowie die Integration des Stock-Panels sorgen für mehr Flexibilität und reduzieren Unterbrechungen im Workflow.
  • Der KI-gestützte Editor ist eine neue, auf Befehlen basierende Bearbeitungsfunktion in der Beta-Phase, die die Bearbeitung in natürlicher Sprache mit nahtlosem Zugriff auf die ursprüngliche Benutzeroberfläche, den Pro Editor und das gesamte professionelle Werkzeugset von Photoshop kombiniert.
  • Prompt to Edit, ein neuer Zugriffspunkt in der kontextbezogenen Taskleiste des Pro-Editors, ermöglicht es, ein gesamtes Bild mithilfe von Anweisungen in natürlicher Sprache zu transformieren; eine Auswahl ist nicht erforderlich.

Diese Updates sollen Kreativprofis dabei helfen, effizienter zu arbeiten und gleichzeitig die Flexibilität, Präzision und Kontrolle zu bewahren, die sie von Photoshop erwarten.

Weiterführende Informationen finden Sie im Blogpost. 

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Adobe Künstliche Intelligenz Photoshop Bildbearbeitung
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