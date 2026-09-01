Anzeige
Anzeige
Anzeige
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Sep 2026
Lesedauer 3 Min.

Poco bringt die Flaggschiff-Serie F9 mit zwei Modellen

Mit dem F9 Pro und dem F9 Ultra bringt die Xiaomi-Marke Poco zwei Oberklasse-Smartphones, die mit einer umfangreichen Ausstattung unter anderem Gamer ansprechen sollen. Für guten Sound soll eine Kooperation mit Bose sorgen.
Poco F9 Pro

Das Poco F9 Pro

© Xiaomi

Von Poco, der Xiaomi-Marke für jüngere und technikaffine Kunden, kommen mit dem F9 Pro und dem F9 Ultra zwei Smartphone-Flaggschiffe. Für satten Sound soll die erweiterte Partnerschaft mit Bose sorgen.

Das Poco F9 Pro gibt es in Grün, Schwarz und Weiss für 899,90 Euro mit 12 GB RAM und 256 GB Datenspeicher, mit 12 und 512 GB sind es 999,90 Euro. Vom F9 Ultra gibt es drei Varianten in Dunkelrot oder Schwarz: 12 und 256 GB für 1.099,90 Euro, 16 und 512 GB für 1.199,90 Euro sowie 16 und 1.024 GB für 1.399,90 Euro. Ob und wann die Geräte in die Schweiz kommen, ist uns nicht bekannt.

Das Poco F9 Pro hat ein 6,6-Zoll-Amoled-Display mit 2.510 x 1.156 Bildpunkten und einer hohen Bildwiederholrate von bis zu 185 Hz. Ausserdem umfasst die Ausstattung den schnellen Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor, Stereolautsprecher, eine 32-Megapixel-Frontkamera und einen 6.330-mAh-Akku, der mit 100 Watt per Kabel oder mit 50 Watt drahtlos geladen werden kann. Beide Modelle unterstützen Reverse Charging mit bis zu 27W per Kabel und 22,5W drahtlos. Die rückwärtige Dreifachkamera hat eine 200-Megapixel-Hauptlinse, eine Telelinse mit 50 Megapixel für 2,5-fachen optischen Zoom und einen 8-Megapixel-Ultraweitwinkel. Das Gehäuse ist gemäss IP68 vor Staub und Wasser geschützt.

Poco F9 Ultra

Das Poco F9 Ultra

 © Xiaomi

Das Poco F9 Ultra hat mit 6,9 Zoll ein grösseres Display, das mit 2.608 x 1.200 Bildpunkten auflöst und bis 185 Hz Bildwiederholrate hat. Weitere Features sind ein Snapdragon 8 Elite Gen 5 Chipsatz, der vom Ice-Loop-Kühlsystem beim Gaming unterstützt wird. Der Akku ist mit 8.050 mAh üppig dimensioniert und lädt mit 100 Watt per Kabel oder 50 Watt drahtlos. Die rückwärtige Dreifachkamera hat ebenfalls eine 200-Megapixel-Hauptlinse und das 50-Megapixel-Tele mit fünffachem optischem Zoom, zudem kommt hier auch das Ultraweitwinkelobjektiv mit 50 Megapixeln.

Das Smartphone verfügt über ein dynamisches Lichtelement auf der Rückseite mit personalisierbaren Effekten für eingehende Anrufe, Benachrichtigungen, Gaming und Musik. Die beiden Stereolautsprecher mit Bose-Technologie werden von einem Subwoofer unterstützt.

Kommentare

Smartphones
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
IFA 2026
TP-Vision zeigt RGB-Mini-LED-TV mit AmbiScape
Auf der IFA 2026 präsentiert TP Vision neue Philips Ambilight TVs mit gleich sechs zentralen Premiumserien. Die Bandbreite reicht von OLED-Flaggschiffen über Grossbildschirme bis hin zur Einführung neuer Display-Technologien. Ergänzend stellt das Unternehmen die Vollversion der Lichtsteuerung AmbiScape vor, die das Fernseherlebnis über Smart-Home-Standards direkt in den Raum erweitern soll. PCtipp ist vor Ort.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
2. Sep 2026
Mehr erfahren
News
TWINT bringt Funktion Einkaufsliste direkt in die App
Mit der neuen Funktion «Einkaufsliste» ermöglicht TWINT über 6 Millionen Nutzern, ihre Einkäufe direkt in der App zu planen, zu organisieren und gemeinsam zu teilen, vom Einkaufszettel bis zum nahtlosen Bezahlen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
2. Sep 2026
Mehr erfahren
News
IFA 2026
Mova mit Smart-Home-Feuerwerk
Auf der IFA 2026 (4. bis 8. September) präsentiert MOVA unter dem Motto «The AI MOVAment» insgesamt 22 neue Produkte und 15 technologische Entwicklungen. PCtipp zeigt die wichtigen Produkte, und sagt, worauf es dem Smart-Home-Profi ankommt.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
2. Sep 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Der Zenit für Gamer, Cosplayer und Fans von Star Wars
Fantasy Basel 2024: der grosse Rückblick
Sie war auch dieses Jahr die wichtigste Messe für Gamer, Cosplayer oder einfach für alle, die galaktische und fantastische Geschichten lieben. PCtipp hat die coolsten Bilder auf der Fantasy Basel 2024, der grössten Schweizer Comic Con, gesammelt.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
13. Mai 2024
News
Brack.Alltron CONNECT 2026: Die wichtigste ICT-Leitmesse der Schweiz
Auf der CONNECT 2026 von Brack.Alltron am 26. und 27. August 2026 in Zürich-Oerlikon treffen sich ICT-Professionals zur wichtigsten Fachmesse der Branche. In der Halle 550 präsentiert der Veranstalter Brack.Alltron unter dem Motto «Unboxing Tomorrow» an zwei Tagen die neuesten Trends und Lösungen. PCtipp ist live vor Ort und zeigt die Aussteller und Trends.
5 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
27. Aug 2026
PCtipp 9/2026
News
In eigener Sache
PCtipp 9/2026: mit diesen Themen ab dem 28. August 2026 am Kiosk erhältlich
Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 9/2026 ab dem 28. August 2026 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie. Das Epaper ist auch schon online.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
28. Aug 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare