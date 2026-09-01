Poco bringt die Flaggschiff-Serie F9 mit zwei Modellen

Von Poco, der Xiaomi-Marke für jüngere und technikaffine Kunden, kommen mit dem F9 Pro und dem F9 Ultra zwei Smartphone-Flaggschiffe. Für satten Sound soll die erweiterte Partnerschaft mit Bose sorgen.

Das Poco F9 Pro gibt es in Grün, Schwarz und Weiss für 899,90 Euro mit 12 GB RAM und 256 GB Datenspeicher, mit 12 und 512 GB sind es 999,90 Euro. Vom F9 Ultra gibt es drei Varianten in Dunkelrot oder Schwarz: 12 und 256 GB für 1.099,90 Euro, 16 und 512 GB für 1.199,90 Euro sowie 16 und 1.024 GB für 1.399,90 Euro. Ob und wann die Geräte in die Schweiz kommen, ist uns nicht bekannt.

Das Poco F9 Pro hat ein 6,6-Zoll-Amoled-Display mit 2.510 x 1.156 Bildpunkten und einer hohen Bildwiederholrate von bis zu 185 Hz. Ausserdem umfasst die Ausstattung den schnellen Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor, Stereolautsprecher, eine 32-Megapixel-Frontkamera und einen 6.330-mAh-Akku, der mit 100 Watt per Kabel oder mit 50 Watt drahtlos geladen werden kann. Beide Modelle unterstützen Reverse Charging mit bis zu 27W per Kabel und 22,5W drahtlos. Die rückwärtige Dreifachkamera hat eine 200-Megapixel-Hauptlinse, eine Telelinse mit 50 Megapixel für 2,5-fachen optischen Zoom und einen 8-Megapixel-Ultraweitwinkel. Das Gehäuse ist gemäss IP68 vor Staub und Wasser geschützt.