Mova mit Smart-Home-Feuerwerk

Der Schwerpunkt liegt auf der Kombination von Umfelderfassung, automatischer Handlungsentscheidung und physischer Ausführung in Bereichen wie Haushaltsreinigung, Gartenpflege und Haustierbetreuung. Ziel des Herstellers ist es, bestehende Automatisierungslücken in Alltagsszenarien durch erweiterte Hardware- und KI-Lösungen zu schliessen.

Erweiterte Sensorik und Unterwasser-Kommunikation

Im Bereich der Wahrnehmung ergänzt MOVA die klassische Kamera- und Radarsensorik von Reinigungsrobotern um einen Tastsinn. Das sogenannte TactiPercept-System verwendet 128 Drucksensoren sowie elastische Elemente, um physische Berührungen mit Möbeln oder Wänden präzise zu registrieren. Auf Basis dieses Druckfeedbacks reduziert das Gerät bei Kontakt die Geschwindigkeit, verfeinert die Kantenreinigung und stellt sich bei Blockaden eigenständig frei. Für den Unterwassereinsatz zeigt MOVA das AquaSonar-System, das Daten mittels Ultraschall überträgt. Da das Sendemodul direkt in die Ladestation integriert ist, entfällt die bisher notwendige Schwimmboje an der Wasseroberfläche. Dadurch bleibt das Gerät auch unter Wasser dauerhaft erreichbar und lässt sich ohne zusätzlichen Einrichtungsaufwand steuern. Beim Poolroboter Mova Rover X10 (PCtipp-Test hier) ging das Ganze nur mit der Schwimmboje.