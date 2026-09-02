IFA 2026
TP-Link mit Wi-Fi-8-Offensive
Mehr Stabilität statt Turbo-Tempo
TP-Link setzt, nach eigenen Aussagen, beim neuen WiFi-8-Standard primär auf Verlässlichkeit im Alltag anstelle immer höherer, theoretischer Geschwindigkeitsrekorde. TP-Link will damit Schwachstellen wie geringe Abdeckung in Randbereichen, überlastete Kanäle und Verbindungsabbrüche anvisieren.
Herzstück der neuen Geräte bildet die sogenannte Wi-Fi 8 Stability Engine. Unter der Haube arbeiten dabei verschiedene Zusatztechnologien zusammen: Enhanced Long Range (ELR) und Distributed Resource Units (DRU) sollen den Empfang entfernter sowie stromsparender Endgeräte verstärken. Der Non-Primary Channel Access (NPCA) sorgt für kurze Reaktionszeiten bei vielen parallelen Nutzungen. Für gleichmässigen Durchsatz bei Funkstörungen kommen Unequal Modulation (UEQM) und angepasste Modulationsverfahren zum Einsatz.
Wohnliches Design für bessere Signalstärke: Da verdeckt aufgestellte Router, um es einmal so auszudrücken, durchaus das Potenzial haben, die Sendeleistung zu verschlechtern, spendiert TP-Link den Geräten ein wohnzimmertaugliches Design. Warum eigentlich auch nicht. Durch die offene Platzierung im Raum will TP-Link ganz unkompliziert für den optimalen Empfang sorgen.
Archer 8 Ultra und Deco 8 Ultra im Detail
Der Tri-Band-Router Archer 8 Ultra erreicht eine kumulierte WLAN-Rate von bis zu 19 Gbit/s sowie Kabelanschlüsse mit bis zu 10 Gbit/s. Für die Abdeckung sorgen 18 interne Antennen. Ein zweifarbiges Gittergehäuse mit dezentem Statuslicht löst dabei das klassische LED-Blinken ab. Erhältlich ist es aber noch nicht. Vorbestellungen können ab dem 30. September 2026 getätigt werden. Das Mesh-System Deco 8 Ultra bietet hingegen bis zu 22 Gbit/s Funkbandbreite und ebenfalls 10-Gbit/s-Ports. Ein erhältliches Dreier-Pack deckt bis zu 910 Quadratmeter ab und verarbeitet über 200 parallele Verbindungen. Der Marktstart der Mesh-Serie ist für Anfang 2027 vorgesehen. Preise sind noch nicht offiziell genannt.
Fazit: cleverer Schachzug
Mit dem frühen Vorstoss verfolgt TP-Link eine durchdachte Strategie: Der Hersteller besetzt das Thema WiFi 8 – auch bekannt unter dem Standardkürzel IEEE 802.11bn – zu einem sehr frühen Zeitpunkt, noch bevor die endgültige Spezifikation vollständig verabschiedet ist. Indem das Unternehmen als einer der ersten Anbieter funktionierende Hardware präsentiert, sichert es sich eine wichtige Orientierungshilfe für den Markt und stärkt die eigene Position im Fachhandel sowie bei der Kundschaft.
Die Marktchancen für diesen neuen Standard stehen gut, was vor allem am spürbaren Paradigmenwechsel liegt. Während frühere WLAN-Generationen vorrangig mit immer höheren Gigabitzahlen um Käufer warben, adressiert WiFi 8 gezielt die tatsächlichen Schwachstellen in vernetzten Haushalten. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Verbindungsstabilität, der Abdeckung in verwinkelten Wohnräumen sowie der effizienten Datenverteilung, wenn Dutzende Smart-Home-Geräte gleichzeitig Bandbreite beanspruchen. Damit werden unterm Strich auch Grosstädte adressiert, die stabile Verbindungen benötigen, gerade wenn viel Datenverkehr unterwegs ist.
Für Anwender ist der frühe Vorstoss deshalb attraktiv, weil im Alltag eben nicht theoretische Temporekorde zählen, sondern ein unterbrechungsfreier Datenfluss. Wenn Streaming, Heimarbeit und Heimautomatisierung ohne Ausfälle nebeneinander funktionieren müssen, bietet der Umstieg einen messbaren Mehrwert. TP-Link setzt damit frühzeitig ein Signal, wo die Reise bei der Heimvernetzung hingeht.
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