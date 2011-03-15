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PCtipp Redaktion
15. Mär 2011
Lesedauer 2 Min.

News

PostFinance ersetzt Kartenleser

Die PostFinance ersetzt bei allen Kunden die bestehenden Kartenleser, die für den Zugriff auf das E-Banking benötigt werden.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Wie die PostFinance mitteilte, haben die 2007 eingeführten Kartenleser das Ende ihrer garantierten Lebensdauer erreicht und werden daher ersetzt. Die Kartenleser sind nötig, um Zugang zu Onlinedienstleistungen wie dem E-Banking zu erlangen. Die PostFinance zählt rund 1,2 Millionen Kundinnen und Kunden. Offenbar werden die neuen Kartenleser nur an jene geschickt, welche die E-Services auch nutzen. Die alten Kartenleser können derweil kostenlos zurückgeschickt werden, worauf sie von der Post fachgerecht entsorgt werden.

Mit der neuen Kartenlesergeneration werden auch einige Verbesserungen eingeführt. So enthalten die neuen Geräte neu ein Batteriefach, damit die Kunden bei Bedarf die Batterien wechseln können. Zudem wurde das Display optimiert und die Tastenformate überarbeitet.

Prinzip der doppelten Sicherheit

Beim E-Banking der PostFinance authentifiziert man sich mit seiner PostFinance Card und dem persönlichen Pin über den Kartenleser. Dieser berechnet dann einen zufälligen temporären Code, den man für den Zugang zum E-Banking benötigt. Dieses Prinzip der doppelten Sicherheit wird auch bei anderen Banken im Bereich des Onlinebanking angewendet. Oft wird statt des Kartenlesers auch das persönliche Handy verwendet, um einen temporären Zugangscode zu erhalten. Mit dem Pin eines Kontos alleine ist ein Zugang also noch nicht möglich.

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