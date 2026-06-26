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Quickline AG
26. Jun 2026
Lesedauer 4 Min.

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Quicklines neue TV-Box: einfach fernsehen!

Fernsehen soll einfach bleiben, auch wenn dahinter immer mehr Technik steckt. Quickline zeigt mit der TV-Box 2, dass genau das möglich ist. Yves Steiner, Product Manager TV bei Quickline, verrät alles Wichtige rund um die neue TV-Box.
© Quickline

Fernsehen hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Funktionen wie Replay, Streaming-Apps oder die mobile Nutzung gehören heute selbstverständlich dazu. Gleichzeitig wünschen sich viele Kundinnen und Kunden vor allem eines: einschalten und sofort fernsehen. Im Gespräch erklärt Yves Steiner, Product Manager TV bei Quickline, wie die neue TV-Box 2 genau diesen Spagat optimal schafft.

Was hat Quickline dazu bewogen, eine neue TV-Box zu entwickeln?

Yves Steiner, Product Manager TV bei Quickline: Der Hauptgrund für die neue Entwicklung ist, dass ein Chip in der bisherigen TV-Box per 2028 nicht mehr funktionieren wird und wir bis dahin alle TV-Boxen ersetzen müssen. Zudem entspricht die Leistung nicht mehr unseren Ansprüchen, und auch andere Apps profitieren von der verbesserten Hardware. Daher wollen wir jetzt nachrüsten. Nicht zuletzt kann mit der neuen Box sehr viel Strom gespart werden, da heute viel effizientere Technologien verfügbar sind.

Welche neuen Features erwarten die Nutzer­innen und Nutzer?

Der grösste Kundennutzen ist die vereinfachte Bedienung. Zudem läuft die neue TV-Box viel zuverlässiger, flotter und sparsamer. Zusätzlich wird es natürlich neue Funktionen geben: Wir bieten bald eine Vorschau beim Spulen, und die TV-Box kann besser auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. So kann ich beispielsweise meine Lieblings-App direkt mit der Fernbedienung starten.

Muss man für die Einrichtung der neuen TV-Box ein Technikexperte sein?

Überhaupt nicht! Die Einrichtung ist sehr einfach – alle können das: Ein Kabel geht an den Fernseher, ein Kabel ans Modem und eins in die Steckdose. Man kann nichts falsch machen. Die Kabel und eine gute Anleitung werden natürlich mit der Box geliefert. Und sollte es tatsächlich Unklarheiten geben, haben wir einen hervorragenden Kundendienst, der gerne unterstützt.

«Die neue TV-Box läuft viel zuverlässiger, flotter und sparsamer.»

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Yves Steiner Product Manager TV bei Quickline

Was unterscheidet Quickline TV von anderen Anbietern in der Schweiz?

Unser oberstes Credo ist nach wie vor, dass unsere Kunden einfach fernsehen können. Mit einem Knopfdruck starten die Box sowie der TV, und der letzte Sender läuft sofort. Alle zusätzlichen Funktionen werden beim Start am Bildrand für einige Sekunden angezeigt und können jederzeit per Knopfdruck wieder hervorgeholt werden. 

So muss der Kunde nicht zuerst etwas auswählen, sondern der Fernseher läuft sofort wie früher mit Kabelanschluss. Gleichzeitig sind alle weiteren Funktionen schnell verfügbar, und die besten frei verfügbaren Inhalte (Replay-Filme und Serien, Sport-Highlights etc.), der TV-Guide oder gar eine andere App sind nur einen Knopfdruck entfernt. Dass wir hier den richtigen Weg eingeschlagen haben, zeigt sich in einer sehr hohen Kundenzufriedenheit in Befragungen – signifikant höher als die der bekannten Mitstreiter.

Wohin entwickelt sich Quickline TV in den nächsten Jahren?

Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel verbessert und Funktionen ergänzt, die uns im Vergleich zur Konkurrenz gefehlt haben. Mit der neuen TV-Box stellen wir sicher, dass wir das hohe Niveau halten. Es gibt noch viele Details, an denen wir feilen werden. 

Mit der Verbesserung des Radios auf der Box und der Einführung auf den Apps für Handys, Tablets und Laptops haben wir scheinbar einen Nerv getroffen. Das ermutigt uns, noch zwei bis drei weitere Pfeile aus dem Köcher zu holen, auf deren Wirkung wir sehr gespannt sind und mit denen wir uns noch besser von der Konkurrenz differenzieren können, ohne die Einfachheit unseres TV-Produkts zu verändern.

Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit Quickline.

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