Quicklines neue TV-Box: einfach fernsehen!

Fernsehen hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Funktionen wie Replay, Streaming-Apps oder die mobile Nutzung gehören heute selbstverständlich dazu. Gleichzeitig wünschen sich viele Kundinnen und Kunden vor allem eines: einschalten und sofort fernsehen. Im Gespräch erklärt Yves Steiner, Product Manager TV bei Quickline, wie die neue TV-Box 2 genau diesen Spagat optimal schafft.

Was hat Quickline dazu bewogen, eine neue TV-Box zu entwickeln?

Yves Steiner, Product Manager TV bei Quickline: Der Hauptgrund für die neue Entwicklung ist, dass ein Chip in der bisherigen TV-Box per 2028 nicht mehr funktionieren wird und wir bis dahin alle TV-Boxen ersetzen müssen. Zudem entspricht die Leistung nicht mehr unseren Ansprüchen, und auch andere Apps profitieren von der verbesserten Hardware. Daher wollen wir jetzt nachrüsten. Nicht zuletzt kann mit der neuen Box sehr viel Strom gespart werden, da heute viel effizientere Technologien verfügbar sind.

Welche neuen Features erwarten die Nutzer­innen und Nutzer?

Der grösste Kundennutzen ist die vereinfachte Bedienung. Zudem läuft die neue TV-Box viel zuverlässiger, flotter und sparsamer. Zusätzlich wird es natürlich neue Funktionen geben: Wir bieten bald eine Vorschau beim Spulen, und die TV-Box kann besser auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. So kann ich beispielsweise meine Lieblings-App direkt mit der Fernbedienung starten.

Muss man für die Einrichtung der neuen TV-Box ein Technikexperte sein?

Überhaupt nicht! Die Einrichtung ist sehr einfach – alle können das: Ein Kabel geht an den Fernseher, ein Kabel ans Modem und eins in die Steckdose. Man kann nichts falsch machen. Die Kabel und eine gute Anleitung werden natürlich mit der Box geliefert. Und sollte es tatsächlich Unklarheiten geben, haben wir einen hervorragenden Kundendienst, der gerne unterstützt.