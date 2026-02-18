Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Wolfgang Kempkens, pte
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
18. Feb 2026
Lesedauer 3 Min.

Robotik und KI

Roboter sollen Feuerwehrleute künftig ersetzen

Ingenieure von Cyborg Dynamics Engineering und der Griffith University haben mobile unbemannte Feuerlöschroboter auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) entwickelt, die autonom gegen Brände vorgehen.

Fahrgestell des Feuerlöschroboters im Gelände: System vielseitig einsetzbar.

© (Quelle: griffith.edu.au)

Dabei koordinieren sie ihren Einsatz so, dass sie möglichst effektiv zusammenarbeiten. In Australien haben sie jetzt einen ersten Test erfolgreich bestanden und gezeigt, dass sie Hindernisse umgehen und gemeinsam Brände löschen können, ohne menschliche Einsatzkräfte in Gefahr zu bringen.

Ideale Roboter-Kooperation

Im Einsatz war ein reales Feuerlöschfahrzeug, das mit bis zu vier virtuellen Robotern interagierte und Brände löschte. In dem Test bewegte sich das reale Fahrzeug selbstständig um Hindernisse herum und koordinierte sich mit seinen simulierten Gegenstücken, um mehrere simulierte Brände zu finden und zu löschen. Das System erreichte eine Erfolgsquote von 99,67 Prozent bei der Navigation und der Löschung von zwei Grossfeuern.

"Wir haben gezeigt, dass mehrere reale und simulierte Roboter, die KI-gestützt trainiert worden sind, sowohl einfache Navigationsaufgaben als auch komplexe Kooperationsaufgaben lösen können", sagt Zhe Hou, Dozent für Informations- und Kommunikationstechnik an der Hochschule. "Das bestätigt das operative Potenzial unseres Ansatzes für praktische Fallstudien wie autonome Navigation und Brandbekämpfung."

Fahrgestell für viele Aufgaben

Die Roboter werden fernbedient auf die Reise zum jeweiligen Brandherd geschickt. Dort angekommen, organisieren sie sich selbst und teilen die Aufgaben unter sich auf, um separate Brandherde zu bekämpfen. Das reduziert die kognitive Belastung der menschlichen Bediener und erhöht die Sicherheit in Hochrisikosituationen.

"Durch die Verarbeitung von Daten aus einer Vielzahl von Sensoren an Bord können diese Systeme schnell Entscheidungen treffen, was aufgrund der sehr begrenzten Situationswahrnehmung eines Menschen, der auf einen Bildschirm schaut, einfach nicht möglich ist", so Ryan Marple, General Manager von Cyborg Dynamics Engineering. Das Fahrgestell nutzt das Unternehmen für unterschiedliche Aufgaben - auch für den autonomen Transport von Gütern in Risikogebieten und als autonomes Waffensystem. (pressetext.com)

Inhalt

Kommentare

Robotik Künstliche Intelligenz KI & Trends
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare