Salt-Zubehör: Was taugen Trax, Skoubee & Co.?

Hat man dies hinter sich gebracht, kann das Tracking losgehen. Dies funktioniert soweit sehr gut. Über die in der App integrierte Map kann man in Echtzeit und fast auf den Zentimeter genau verfolgen, wo sich der Tracker befindet und in welche Richtung er sich bewegt. Alle Bewegungen werden auf dem Tracker-Profil gespeichert. So ist es möglich, dass man auch später noch nachvollziehen kann, um welche Uhrzeit sich der GPS-Träger wo befunden hat, in welche Richtung er sich bewegt hat und wie lange er sich an einem bestimmten Ort aufgehalten hat. Diese Daten werden für 36 Stunden gespeichert. Befindet sich das Gerät in einem Gebäude, erscheint eine Grafik über dem Gebäude. Jeder markierte Punkt kann auf nähere Details hin untersucht werden. Also z.B. auch, an welcher Strasse sich das Gebäude befindet und mit welcher Hausnummer es versehen wurde. Zusätzlich können per App sogenannte Sicherheitszonen definiert werden. Also beispielsweise eine bestimmte Strasse oder ein Wohnquartier. Begibt sich der GPS-Träger an einen Punkt ausserhalb dieser Zone, schlägt die Smartphone-App Alarm per Push-Meldung. Über die App lassen sich auch mehrere Trackers registrieren. Der Preis für den Trax beträgt Fr. 175 und ist im Salt-Online-Store erhältlich

Fazit: Der Trax hält, was er verspricht. Das Geofencing (Sicherheitszonen erstellen) funktioniert zuverlässig, das GPS-Signal ist sehr sensitiv und reagiert schon, wenn der Trax-Träger über die Strasse geht. Das Material der mitgelieferten Hülle ist stabil und hält einiges aus. Zu bemängeln gibt es höchstens, dass die Sicherheitsklappe über dem Micro-USB-Port ziemlich fest sitzt und es ein ordentliches Gefummel ist, bis man sie öffnen kann.

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Bluebee und Skoubee

Bluebee

Bei der Bluebee, also der blauen Biene, handelt es sich um einem trackbaren Schlüsselanhänger der, angehängt am Schlüsselbund, an der Geldbörse etc. mittels einer App geortet werden kann. Auch hierzu benötigt man die App Bluebee2 für Android oder iOS. Nach dem Aufladen sowie dem Registrieren und Einrichten des Bluebee ist er Einsatzfähig. Zum einen kann die Bluebee mittels der in der App integrierten Karte sehr genau geortet werden. Hat man also seine Schlüssel irgendwo verloren findet man sie so wieder. Reicht die Ortsangabe nicht, kann man die Bluebee in einem gewissen Radius klingeln lassen. Dies geht auch umgekehrt. Sofern die App Blue Bee2 auf dem Smartphone installiert ist, kann man es mit einem Druck auf den Knopf auf der Blue Bee klingeln oder die Kamera auslösen lassen. Hat man es also mit Langfingern zu tun, könnte dieses Feature helfen. Auch hier kann man individuelle Sicherheitszonen festlegen. Verlässt die Blue Bee diese, meldet sich das Smartphone.