Samsung Flow: Schritt für Schritt

Voraussetzungen: Sie benötigen einen Windows-10-PC mit installiertem Creators Update ab Build 15063.413. Eventuell ist es erforderlich, die aktuellen Updates überWindows Updatenachzuladen. Weiter muss Ihr BIOS TPM unterstützen. Darüber hinaus benötigen Sie das kompatible Android-Smartphone oder -Tablet: Kompatibel sind das Galaxy Tab S3 und die Samsung-Smartphones ab Android 6.0 Marshmallow. Genannt werden beispielsweise das Galaxy S8, S8 Plus, S7, S7 Edge, die S6-Serie und das A5 sowie A7
Die App «Samsung Flow» installieren Sie sowohl auf dem Android- als auch auf dem Windows-10-Gerät: Halten Sie in den jeweiligen App Stores Ausschau nach «Samsung Flow». Wenn sich die Samsung-App auf dem Windows-Gerät nicht installiert oder ständig aktualisieren möchte, sind Sie entweder nicht mit den aktuellen Windows-Updates unterwegs oder Ihr System unterstützt die erforderliche Sicherheitsfunktion (TPM) nicht
Starten Sie danach die Samsung-Flow-Apps auf dem Smartphone und auf dem Windows-10-Rechner. Auf beiden Geräten muss Bluetooth aktiviert sein. Unter Windows 10 koppeln Sie Ihr Samsung-Smartphone (viaEinstellungen/Bluetooth- und andere Geräte). Dort, über dasPlus-Symbol, wird das Galaxy-Device automatisch als neuer Pairing-Partner erkannt
Auf dem Smartphone/Tablet von Samsung gehen Sie danach eine erste Bluetooth-Verbindung ein. Auf dem künftigen Samsung-Authentifizierer muss ein Fingerabdruck und unter Windows 10 eine PIN eingerichtet sein. Auf beiden Geräten folgt nach dem ersten Kopplungsvorgang eine Passcode-Anfrage
Hat alles geklappt, kann der Fingerabdruck Ihres Smartphones von nun an zur Entsperrung des Windows-Geräts verwendet werden. Sie müssen dazu in den Windows-10-Einstellungen nichts mehr anpassen oder bei Windows Hello eine zusätzliche Einrichtung vornehmen. Unter Windows 10 werden Ihnen danach im Action Center (rechts unten) auch eingehende Android-Benachrichtigungen angezeigt
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
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