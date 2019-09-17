Samsung Flow: Schritt für Schritt

Die App «Samsung Flow» installieren Sie sowohl auf dem Android- als auch auf dem Windows-10-Gerät: Halten Sie in den jeweiligen App Stores Ausschau nach «Samsung Flow». Wenn sich die Samsung-App auf dem Windows-Gerät nicht installiert oder ständig aktualisieren möchte, sind Sie entweder nicht mit den aktuellen Windows-Updates unterwegs oder Ihr System unterstützt die erforderliche Sicherheitsfunktion (TPM) nicht