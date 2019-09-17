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PCtipp Redaktion
17. Sep 2019

Samsung Flow: Schritt für Schritt

Voraussetzungen: Sie benötigen einen Windows-10-PC mit installiertem Creators Update ab Build 15063.413. Eventuell ist es erforderlich, die aktuellen Updates überWindows Updatenachzuladen. Weiter muss Ihr BIOS TPM unterstützen. Darüber hinaus benötigen Sie das kompatible Android-Smartphone oder -Tablet: Kompatibel sind das Galaxy Tab S3 und die Samsung-Smartphones ab Android 6.0 Marshmallow. Genannt werden beispielsweise das Galaxy S8, S8 Plus, S7, S7 Edge, die S6-Serie und das A5 sowie A7

 © Quelle: PCtipp.ch

Die App «Samsung Flow» installieren Sie sowohl auf dem Android- als auch auf dem Windows-10-Gerät: Halten Sie in den jeweiligen App Stores Ausschau nach «Samsung Flow». Wenn sich die Samsung-App auf dem Windows-Gerät nicht installiert oder ständig aktualisieren möchte, sind Sie entweder nicht mit den aktuellen Windows-Updates unterwegs oder Ihr System unterstützt die erforderliche Sicherheitsfunktion (TPM) nicht

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Die Installation der Windows Store App beansprucht ein paar Sekunden und lädt gegen Schluss noch einen Treiber nach

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Starten Sie danach die Samsung-Flow-Apps auf dem Smartphone und auf dem Windows-10-Rechner. Auf beiden Geräten muss Bluetooth aktiviert sein. Unter Windows 10 koppeln Sie Ihr Samsung-Smartphone (viaEinstellungen/Bluetooth- und andere Geräte). Dort, über dasPlus-Symbol, wird das Galaxy-Device automatisch als neuer Pairing-Partner erkannt

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Auf dem Smartphone/Tablet von Samsung gehen Sie danach eine erste Bluetooth-Verbindung ein. Auf dem künftigen Samsung-Authentifizierer muss ein Fingerabdruck und unter Windows 10 eine PIN eingerichtet sein. Auf beiden Geräten folgt nach dem ersten Kopplungsvorgang eine Passcode-Anfrage

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Hat alles geklappt, kann der Fingerabdruck Ihres Smartphones von nun an zur Entsperrung des Windows-Geräts verwendet werden. Sie müssen dazu in den Windows-10-Einstellungen nichts mehr anpassen oder bei Windows Hello eine zusätzliche Einrichtung vornehmen. Unter Windows 10 werden Ihnen danach im Action Center (rechts unten) auch eingehende Android-Benachrichtigungen angezeigt

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