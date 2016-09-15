So erkunden Sie den HB Zürich mit Google Street View

Es kommt nicht von ungefähr, dass Ladenflächen im Zürcher Shopville zu den teuersten, aber auch meist frequentierten Standorten der Schweizer Detailhandelslandschaft zählen. Den Zürcher Hauptbahnhof kann man nun dank Google Street View auch von innen erkunden. Hintergrund: Die SBB und Google Schweiz testen zurzeit neue «digitale Services», damit Passanten etwa auch die passenden Shops finden. Daten würden dazu keine erhoben oder ausgewertet, wie die SBB in einer Mitteilung festhalten. Denkbar sei auch eine Ausweitung des Projekts auf weitere Bahnhöfe, falls die Street-View-Ansicht bei den Kunden gut ankomme, so die SBB. Die 360-Grad-Aufnahmen sind sehr detailliert. Man kann nun tatsächlich auch einzelne Stockwerke des grossen Bahnhofkomplexes inspizieren.