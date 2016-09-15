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Simon Gröflin
15. Sep 2016
Lesedauer 2 Min.

News

So erkunden Sie den HB Zürich mit Google Street View

Zusammen mit Google Schweiz testen die SBB eine digitale Tour durch den Zürcher HB. Den Hauptbahnhof kann man seit heute auf Google Street View auch von innen betrachten.

Das gut frequentierte Zürcher Shopville-Areal kann nun virtuell erkundet werden

© Quelle: PCtipp

Es kommt nicht von ungefähr, dass Ladenflächen im Zürcher Shopville zu den teuersten, aber auch meist frequentierten Standorten der Schweizer Detailhandelslandschaft zählen. Den Zürcher Hauptbahnhof kann man nun dank Google Street View auch von innen erkunden. Hintergrund: Die SBB und Google Schweiz testen zurzeit neue «digitale Services», damit Passanten etwa auch die passenden Shops finden. Daten würden dazu keine erhoben oder ausgewertet, wie die SBB in einer Mitteilung festhalten. Denkbar sei auch eine Ausweitung des Projekts auf weitere Bahnhöfe, falls die Street-View-Ansicht bei den Kunden gut ankomme, so die SBB. Die 360-Grad-Aufnahmen sind sehr detailliert. Man kann nun tatsächlich auch einzelne Stockwerke des grossen Bahnhofkomplexes inspizieren. 

Das gut frequentierte Zürcher Shopville-Areal kann nun virtuell erkundet werden

 © Quelle: PCtipp

Mehrstöckige Ansicht über Google Street View

Die Innenansicht des HB Zürich ist seit Donnerstag bereits virtuell begehbar: Das klappt mit dem PC oder mit dem Smartphone. Suchen Sie in Google Maps einfach nach «Zürich HB», um näher an die Street-View-Zone zu gelangen. Auf dem Smartphone tippen Sie danach auf das aufpoppende Street-View-Vorschaufenster. In der Desktop-Ansicht ziehen Sie am besten «Pegman» (das gelbe Männchen) von unten in den gewünschten Kartenbereich. Eventuell müssen Sie sich noch ein paar Schritte ins Gebäude hineinbewegen, indem Sie dem Boden entlang klicken bzw. tippen. Die gelben Pfeile weisen Ihnen die Richtung.

Einen Stock runter oder nach oben gehts über das Zahlenlineal

 © Quelle: PCtipp

Zum Wechseln der Etage finden Sie seitlich einen Regler, mit dem Sie sich blitzschnell in ein anderes Stockwerk beamen können.

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