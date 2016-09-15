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So erkunden Sie den HB Zürich mit Google Street View
Es kommt nicht von ungefähr, dass Ladenflächen im Zürcher Shopville zu den teuersten, aber auch meist frequentierten Standorten der Schweizer Detailhandelslandschaft zählen. Den Zürcher Hauptbahnhof kann man nun dank Google Street View auch von innen erkunden. Hintergrund: Die SBB und Google Schweiz testen zurzeit neue «digitale Services», damit Passanten etwa auch die passenden Shops finden. Daten würden dazu keine erhoben oder ausgewertet, wie die SBB in einer Mitteilung festhalten. Denkbar sei auch eine Ausweitung des Projekts auf weitere Bahnhöfe, falls die Street-View-Ansicht bei den Kunden gut ankomme, so die SBB. Die 360-Grad-Aufnahmen sind sehr detailliert. Man kann nun tatsächlich auch einzelne Stockwerke des grossen Bahnhofkomplexes inspizieren.
Mehrstöckige Ansicht über Google Street View
Die Innenansicht des HB Zürich ist seit Donnerstag bereits virtuell begehbar: Das klappt mit dem PC oder mit dem Smartphone. Suchen Sie in Google Maps einfach nach «Zürich HB», um näher an die Street-View-Zone zu gelangen. Auf dem Smartphone tippen Sie danach auf das aufpoppende Street-View-Vorschaufenster. In der Desktop-Ansicht ziehen Sie am besten «Pegman» (das gelbe Männchen) von unten in den gewünschten Kartenbereich. Eventuell müssen Sie sich noch ein paar Schritte ins Gebäude hineinbewegen, indem Sie dem Boden entlang klicken bzw. tippen. Die gelben Pfeile weisen Ihnen die Richtung.
Zum Wechseln der Etage finden Sie seitlich einen Regler, mit dem Sie sich blitzschnell in ein anderes Stockwerk beamen können.
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