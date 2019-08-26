So finden Sie die richtige externe Festplatte

Es gibt übrigens schon erste 2,5-Zoll-Festplatten mit bis zu 4 TB Kapazität. Nachteil: Ein 2,5-Zoll-Laufwerk ist mit den Umdrehungen meist langsamer (5400 RPM), dafür aber braucht es nur das USB-Kabel und keine zusätzliche Stromversorgung. Bei 3,5-Zoll-Laufwerken schleppen Sie meistens noch ein Netzteil mit rum, weil die grossen Festplatten Strom über die Steckdose beziehen.

Nächste Seite: Vorteile von 2,5-Zoll-Festplatten

Vorteile von 2,5-Zoll-Festplatten

USB 3.0 oder USB 3.1 (Type C)?

Wer USB 3.1 hat (und dies dürfte praktisch an jedem neueren Laptop der Fall sein), sollte auf jeden Fall zu einem USB-C-Laufwerk greifen. USB 3.1 erkennen Sie an dem beiderseits gleich ausgearbeiteten Stecker. Falsches Einstecken ist Geschichte. Zudem lässt USB-C eine (theoretische) Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s zu und spart zudem Strom