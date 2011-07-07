Spontacts-Gründer Christoph Seitz im Interview

Vor Kurzem haben wir die iPhone-App Spontacts vorgestellt. Das Konzept hinter der Anwendung ist so einfach wie genial: Mitglieder sollen darüber einfach mit anderen Leuten in Kontakt kommen, welche die gleichen Interessen teilen und so spontan ihre Freizeitaktivitäten organisieren. Spontacts nutzt dabei das soziale Netzwerk Facebook, geht aber über den eigenen Freundeskreis hinaus.

Wir konnten einem der drei jungen Schweizer Mitbegründer, dem St. Galler Christoph Seitz, einige Fragen zu Entstehung und Vision hinter Spontacts stellen. Zusammen mit Daniel Kästli und Florian Specker arbeitet er seit 2008 an der App. Aktuell umfasst das Team rund 10 Mitarbeiter.

PCtipp.ch: Kürzlich haben Sie verkündet, bis Ende Jahr 40'000 Spontacts-Mitglieder in der Schweiz erreichen zu wollen. Wie viele Mitglieder zählt Ihre App zurzeit?

Christoph Seitz: Die Zahl der Mitglieder wächst sehr schnell. 2500 sind alleine in den letzten Tagen durch das grosse Medienecho hinzugekommen. Ich bin optimistisch, dass wir bis Ende Monat auf 10‘000 Mitglieder in der Schweiz kommen. Das Beste dabei: Wir merken, dass sich die App viral verbreitet.

Ihr Konzept ist zweifellos gut, es funktioniert aber nur, wenn genug Leute mitmachen. Ist dies Ihrer Meinung nach bereits der Fall?

Seit letzter Woche wurden schweizweit 350 Freizeitaktivitäten auf Spontacts ausgeschrieben. Wir haben die App sehr bewusst so konzipiert, dass die lokale kritische Masse nicht riesig sein muss. Durch Verbreitung der Aktivitäten via Facebook, Einbindung lokaler Freizeittipps, 1:1-Chat etc. wollen wir dem Benutzer so schnell wie möglich einen Nutzen bieten. So kann er von Spontacts auch dann profitieren, wenn die Zahl der User in seiner Nähe noch klein ist. Genereller ausgedrückt: Unser primäres Ziel war es nicht, eine neue Community zu gründen. Spontacts soll hauptsächlich ein Tool sein, wie es auch Doodle oder What’s App sind.

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Spontacts ist eine kostenlose App. Wie finanziert ...

Spontacts ist eine kostenlose App. Wie finanziert sich das Projekt? Und soll die App auch in Zukunft kostenfrei bleiben?

Ja, die App wird auch in Zukunft kostenlos bleiben. Wir haben sehr genaue Ideen, wie Spontacts Umsatz generieren wird. Exklusivsponsoring von Freizeitkategorien ist davon die offensichtlichste. Viel spannender sind aber Kommissionen auf Freizeitangeboten, welche die Nutzer über die App buchen werden. Da haben wir einige Pfeile im Köcher, die wir im Moment nicht offenlegen wollen.

Es ist anzunehmen, dass Sie mit Ihrem Projekt einmal schwarze Zahlen schreiben wollen. Bis wann soll Spontacts profitabel werden?

Unser Ziel ist es, uns so schnell wie möglich aus den laufenden Einnahmen zu finanzieren. Bei entsprechenden Sponsoringdeals kann das bereits nächstes Jahr der Fall sein.