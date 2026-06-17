Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
17. Jun 2026
Lesedauer 3 Min.

Start Pilotversuch Transparenzregister

Der Bund verstärkt die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung mit dem neuen zentralen Bundesregister der wirtschaftlich berechtigten Personen an juristischen Personen (sog. Schweizerisches Transparenzregister).
© Admin.ch

Das Parlament hat am 26. September 2025 das Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen (TJPG) verabschiedet. Mit dem TJPG werden neue Transparenzpflichten für juristische Personen wie beispielsweise Aktiengesellschaften eingeführt. Ausserdem werden in einem zentralen Bundesregister all jene Personen erfasst, welche die Kontrolle über schweizerische juristische Personen oder über ausländische juristische Personen mit Bezug zur Schweiz ausüben – etwa durch ihre Beteiligung am Kapital oder aufgrund ihrer Stimmrechte.

Das Transparenzregister soll es Behörden ermöglichen, effizienter und zuverlässiger festzustellen, wer eine Rechtseinheit tatsächlich kontrolliert. Geführt wird es vom Bundesamt für Justiz (BJ). Eine Kontrollstelle beim Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) führt Kontrollen zur Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen im Transparenzregister durch. Das Transparenzregister leistet dadurch einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.

Das Transparenzregister startet den Pilotversuch

Für die Umsetzung und die technische Infrastruktur des Transparenzregisters ist das BJ zuständig. Bevor das TJPG in Kraft tritt und das Transparenzregister in den operativen Betrieb genommen werden kann, ist ein umfassender Testbetrieb des Registers erforderlich. Der Pilotversuch startet am 16. Juni 2026. Er dient dazu, die gesamte technische Infrastruktur, die digitalen Prozesse sowie die Schnittstellen mit echten Daten zu testen.

Am Pilotversuch können sowohl meldepflichtige Rechtseinheiten als auch abrufberechtigte Behörden wie beispielsweise Justiz- und Verwaltungsbehörden teilnehmen. Die Teilnahme erfolgt freiwillig und ist kostenlos. Im Rahmen des Pilotversuches eingegebenen Daten der Unternehmen können anschliessend direkt in das Transparenzregister übernommen werden, so dass für diese eine erneute Meldepflicht entfällt. Mit dem Inkrafttreten der entsprechenden Verordnung des EJPD beginnt gleichzeitig der Pilotversuch. Der Pilotversuch dauert bis zum Inkrafttreten des TJPG, längstens jedoch zwei Jahre. Das TJPG tritt am 1. Oktober 2026 in Kraft.

Kommentare

Digitalisierung Politik
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Das Commodore Callback 8020
News
Die Kultmarke Commodore kehrt mit einem Handy zurück
Mit einem einfachen Klapphandy in einem ungewöhnlichen Design kommt die 80er-Kultmarke Commodore zurück. Das Callback 8020 verzichtet bewusst auf Zugänge zum Web und zu Social Media.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
17. Jun 2026
Mehr erfahren
News
Dell bringt lokale KI-Agenten auf den Arbeitsplatz
Dell Technologies erweitert seine «Dell AI Factory with NVIDIA» um die Lösung «Dell Deskside Agentic AI». Unternehmen sollen damit agentenbasierte KI direkt lokal am Arbeitsplatz betreiben und skalieren können.
2 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Johann Scheuerer
17. Jun 2026
Mehr erfahren
News
Unternehmens-KI stösst an architektonische Grenzen
Der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz stellt laut einer aktuellen Studie von NTT DATA viele bestehende IT-Architekturen vor grundlegende Probleme.
2 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Johann Scheuerer
16. Jun 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

NFC-Angriff
News
NFC-Angriffe auf Android verdreifacht
Cyberkriminelle nutzen zunehmend NFC-Technologie, um Bankdaten von Android-Nutzern zu stehlen. Die Angriffszahlen sind in wenigen Monaten dramatisch gestiegen.
2 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
28. Mai 2026
Alte UKW Radio in einem Regal
News
Radios können Gesuche einreichen
BAKOM publiziert UKW-Frequenzen
Das Bundesamt für Kommunikation BAKOM hat am 28. Mai 2026 die Frequenzpakete für die Verbreitung von UKW publiziert.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
29. Mai 2026
1000 Layer themenbild von swisstopo
News
Schweizer Geoportal zeigt die Schweiz aus 1000 Perspektiven
Das vom Bundesamt für Landestopografie swisstopo betriebene Geoportal umfasst seit Mai 2026 schon 1000 Datensätze zu unterschiedlichsten Themen wie Gesellschaft, Umwelt, Energie bis hin zu historischen Karten, Landschaftsmodellen und Luftbildern.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
19. Mai 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare