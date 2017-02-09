Steuererklärung am PC: So einfach gehts

Mit den heutigen Steuerprogrammen ist es ein Leichtes, die Steuererklärung am Computer auszufüllen. Hilfe holen müssen Sie eigentlich nur, wenn es wirklich kompliziert wird. Die zusätzliche Unterstützung eines Treuhänders empfiehlt sich beispielsweise nur bei überdurchschnittlich hohen Krankheitskosten, grösseren Erbschaften, beim Tod des Ehepartners oder bei Lottogewinnen und Einkünften aus selbstständigem Erwerb. Bei einfachen Verhältnissen, auch mit einer Eigentumswohnung, lohnt es sich hingegen, die Steuererklärung selbst aus­zufüllen. Das geht mit der richtigen Vorbereitung nicht einmal eine Stunde. Die nötigen Abzüge und Berechnungen werden gleich von der Steuer-Software gemacht und Sie sparen sich erst noch die Kosten für einen Steuerberater. Gerade bei An­gestellten ist dank der elektronischen Steuererklärung der kantonalen Steuerverwaltungen so einiges leichter geworden.

Wie anfangen?

Die Steuererklärung auszufüllen, bereitet niemandem ein grosses Vergnügen – auch nicht am PC. Mit einer schlauen Vorbereitung können Sie sich die ungeliebte Arbeit aber massiv erleichtern. Lesen Sie auf alle Fälle zuerst die Wegleitung der papiernen Steuererklärung aufmerksam durch, um keine Fristen zu verpassen. Je nach Gemeinde herrscht unterschiedliche Toleranz bei den Abgabefristen. Die Fristen verlängern Sie am einfachsten direkt online über die Kantonswebseiten. Halten Sie ausserdem alle wichtigen Dokumente bereit. Das spart viel Zeit.