Suchmaschine Startpage hat nun ein Wetter-Widget

Die datenschutzfreundliche Suchmaschine Startpage arbeitet fleissig an neuen Funktionen. Nach einem Währungsrechner, einem Instagram-Foto-Filter und einer Übersetzungsfunktion folgt nun ein Wetter-Widget.

Beim Aufruf einer Wetter-App werden fleissig Daten gesammelt. Beispielsweise bei der sehr beliebten Wetter-Seite wetter.de summiert sich dies anscheinend bei einem Seitenaufruf auf bis zu 45 Trackers und 10 Cookies, wie Startpage.com in einer Mitteilung schreibt.

Wer dies nicht möchte, für den gibts nun die Wetter-Funktion von Startpage. Über die Suchmaschine werden nach eigenen Angaben weder IP-Adresse, Standort noch sonstige persönliche Daten geteilt oder gespeichert.

Die Funktion beinhaltet: stündliche Wetterangabe, 7-Tage-Vorhersage, den UV-Index, ein Luftqualitätsindex (AQI), Zeit des Sonnenaufgangs/-untergangs, Mondphase, Niederschlag (stündlich) sowie die Windgeschwindigkeit (stündlich). Die Ergebnisse basieren auf einer Partnerschaft mit Tomorrow.io und der Integration deren API in Startpage.