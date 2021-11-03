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Claudia Maag
3. Nov 2021
Lesedauer 2 Min.

Privatsphäre

Suchmaschine Startpage hat nun ein Wetter-Widget

Mit Startpage können Sie sich ab sofort anonym nach dem Wetter erkundigen. Auch Infos zur Mondphase, zum UV- bzw. Luftqualitäts-Index sind verfügbar.

Das Wetter-Widget von Startpage

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Die datenschutzfreundliche Suchmaschine Startpage arbeitet fleissig an neuen Funktionen. Nach einem Währungsrechner, einem Instagram-Foto-Filter und einer Übersetzungsfunktion folgt nun ein Wetter-Widget.

Beim Aufruf einer Wetter-App werden fleissig Daten gesammelt. Beispielsweise bei der sehr beliebten Wetter-Seite wetter.de summiert sich dies anscheinend bei einem Seitenaufruf auf bis zu 45 Trackers und 10 Cookies, wie Startpage.com in einer Mitteilung schreibt.

Wer dies nicht möchte, für den gibts nun die Wetter-Funktion von Startpage. Über die Suchmaschine werden nach eigenen Angaben weder IP-Adresse, Standort noch sonstige persönliche Daten geteilt oder gespeichert.

Die Funktion beinhaltet: stündliche Wetterangabe, 7-Tage-Vorhersage, den UV-Index, ein Luftqualitätsindex (AQI), Zeit des Sonnenaufgangs/-untergangs, Mondphase, Niederschlag (stündlich) sowie die Windgeschwindigkeit (stündlich). Die Ergebnisse basieren auf einer Partnerschaft mit Tomorrow.io und der Integration deren API in Startpage.

Niederschlags-Info für Zürich und unten Details zu Sonnenauf-/untergang sowie UV-Index

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

So funktioniert es: Surfen Sie auf Startpage.com und tippen Sie Wetter in [Ort] (beispielsweise Wetter in Zürich) ein und drücken die Enter-Taste. Alternativ kann man auch Wetter in [Postleitzahl] eintippen. Aufgepasst: Beispielsweise «Wetter in 8045» führte allerdings zur Wetterprognose für Buch, Steiermark, Österreich statt Zürich, Quartier Wiedikon in der Schweiz.

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