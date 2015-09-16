Sunrise bringt Turbo-Router mit «Wave 2»-WLAN-Technik

Sowohl Sunrise als auch Swissscom wollen sich auf Anfang 2016 mit einer neuen Settop-Box auf 4K-TV-Inhalte vorbereiten. Nun kündigt Sunrise ausserdem eine optimierte «Internet Box» an, die gemäss Medienmitteilung «ab sofort» an Kunden ausgeliefert werden soll.

Schnelle WLAN-Funktechnik

Die neue Internet Box von Sunrise ist gemäss Factsheet kompatibel mit allen Standards wie ADSL2, VDSL Vectoring und «G.fast». Optional lässt sie sich mit einem sogenannten SFP-Modul auf Glasfaseranschluss umrüsten.

Gleichzeitig will man einer schnelleren WLAN-Geschwindigkeit im Heimnetzwerk Rechnung tragen. Die integrierte WLAN-AC-Technik nach «Wave 2» funkt mit bis zu vier Antennen im Simultanbetrieb auf Frequenzen im 2,4-GHz- und 5-GHz-Band (Multi-User-Mimo). In der 4x4-Antennenkonfiguration ist im 5-GHz-Band eine theoretische Geschwindigkeit von bis zu 1,7 Gbit/s möglich, im 2,4-GHz-Bereich sind es mit 3x3 Antennen bis zu 450 Mbit/s. Bezüglich Schurlostelefonie ist der All-in-One-Router mit dem Standard DECT-iq 2.0 auf dem neusten Stand.