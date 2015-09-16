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Simon Gröflin
16. Sep 2015
Lesedauer 2 Min.

News

Sunrise bringt Turbo-Router mit «Wave 2»-WLAN-Technik

Sunrise lanciert eine neue Internetbox, die sowohl mit ADSL2, VDSL als auch mit Fiber kompatibel ist und über eine schnelle WLAN-AC-Technik verfügt.

Die Anschlüsse der neuen Sunrise Internet Box

© Quelle: PCtipp.ch

Sowohl Sunrise als auch Swissscom wollen sich auf Anfang 2016 mit einer neuen Settop-Box auf 4K-TV-Inhalte vorbereiten. Nun kündigt Sunrise ausserdem eine optimierte «Internet Box» an, die gemäss Medienmitteilung «ab sofort» an Kunden ausgeliefert werden soll.

Schnelle WLAN-Funktechnik

Die neue Internet Box von Sunrise ist gemäss Factsheet kompatibel mit allen Standards wie ADSL2, VDSL Vectoring und «G.fast». Optional lässt sie sich mit einem sogenannten SFP-Modul auf Glasfaseranschluss umrüsten.

Gleichzeitig will man einer schnelleren WLAN-Geschwindigkeit im Heimnetzwerk Rechnung tragen. Die integrierte WLAN-AC-Technik nach «Wave 2» funkt mit bis zu vier Antennen im Simultanbetrieb auf Frequenzen im 2,4-GHz- und 5-GHz-Band (Multi-User-Mimo). In der 4x4-Antennenkonfiguration ist im 5-GHz-Band eine theoretische Geschwindigkeit von bis zu 1,7 Gbit/s möglich, im 2,4-GHz-Bereich sind es mit 3x3 Antennen bis zu 450 Mbit/s. Bezüglich Schurlostelefonie ist der All-in-One-Router mit dem Standard DECT-iq 2.0 auf dem neusten Stand.

Die Anschlüsse der neuen Sunrise Internet Box

 © Quelle: PCtipp.ch

Anschlussausstattung

Zu weiteren Ausstattungsmerkmalen zählen die vier Gigabit-LAN-Anschlüsse, zwei USB-3.0-Ports und zwei RJ-11-Telefonbuchsen zum Anschluss herkömmlicher Telefone. Im Lieferumfang enthalten sind ein Netzteil, ein 1,8-m-LAN-Kabel, ein Telefonadapter und eine Kurzinstallationsanleitung.  

Link: Datenblatt

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