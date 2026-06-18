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Boris Boden
18. Jun 2026
Lesedauer 2 Min.

T-Systems baut Private Cloud für Volkswagen

Die T Cloud Private von T-Systems wird die zentrale Infrastruktur für Anwendungen in der Volkswagen Group. Mit dem Grossauftrag will der Autohersteller die Datenverarbeitung im europäischen Rechtsraum stärken.
VW-Cloud von T-Systems
© Deutsche Telekom / KI-generiert

T-Systems, der IT-Service-Provider der Telekom, wird Volkswagens neue Private Cloud aufbauen und sie weltweit für den Automobilkonzern betreiben. Die bei Volkswagen sogenannte Group Private Cloud soll eine zentrale Infrastruktur für Anwendungen in allen Marken des Konzerns werden. Sie ergänzt langfristig die klassische IT-Landschaft im Eigenbetrieb und stärkt die Datenverarbeitung der Volkswagen Group im europäischen Rechtsraum. Neue IT-Applikationen finden ab sofort ihre Heimat in der Group Private Cloud 2.0. Auf lange Sicht sollen auch viele bestehende Anwendungen in diese Cloud wechseln. 

«Wir stärken unsere digitale Resilienz mit einer klugen Kombination aus Technologiepartnerschaften, europäischen Initiativen und starker eigener Infrastruktur. Mit unserer Group Private Cloud werden wir künftig mehr Daten selbst verarbeiten und sind damit auch wirtschaftlich unabhängiger», sagt Hauke Stars, Volkswagen Konzernvorstand für IT.

«Souveränität muss nicht teuer sein», fügt Ferri Abolhassan, CEO T-Systems und Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom, hinzu. «Mit unserer T Cloud Private verbinden wir geringere Kosten mit mehr Unabhängigkeit und mehr Sicherheit. Damit können wir sogar viele Public-Cloud-Angebote der Hyperscaler preislich unterbieten. Zusätzlich ermöglicht sich die Volkswagen Group mit unserer T Cloud Private einen einfachen Zugang zu unserer KI-Infrastruktur in München. Unsere Industrial AI Cloud bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für den VW-Konzern.»

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