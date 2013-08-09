Test: Testsieger Flachbildschirm Eizo FlexScan EV2316WF5

Das Modell hat es in sich: Das TN-Panel (Bilddiagonale: 59 cm) ist dank Overdrive-Funktion absolut spieltauglich., Schlieren sucht man auch bei schnellen Bildwechseln vergeblich. Schön: Die Blickwinkelunabhängigkeit kommt zwar nicht ganz an Modelle mit IPS- und MVA-Panel heran, liegt aber dennoch bei sehr beachtlichen 150/150 Grad - horizontal wie vertikal. Auch bei der Lesbarkeit ist der Eizo-Monitor FlexScan EV2316WFS vorbildlich. Aufgrund des reflexionsarmen Panels kommt es zu sehr geringen Spiegeleffekten auch bei eher «durchwachsenen» Lichtverhältnissen. Vor allem bei Stromverbauch kann im kein anderer Flachbildschirm im Test das Wasser reichen. Das Gerät verfügt dabei über einen Helligkeits-, sowie einen An-/Abwesenheitssensor, um den Strombedarf zu regulieren. Der Lohn: ein Verbrauch von gerademal 19 Watt im Betrieb.

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Bildqualität, Ausstattung und Fazit

Wie gut das Zusammenspiel zwischen Ausleuchtung funktioniert, sieht man auch an der hervorragenden Helligkeitsverteilung: Das Display hat über seine gesamtes Panel eine maximale Abweichung von 4 Prozent vom angegebenen Sollwert (250 Candela pro Quadratmeter). Die Möglichkeiten den Monitor zu drehen, neigen und in der Höhe zu verstellen, komplettieren seine feinen ergonomischen Fähigkeiten, auch weil er sich sehr angenehm mit nur einem Hand flüssig in die gewünschte Position bewegen lässt, aber immer dabei über eine stabile Bodenhaftung verfügt. Auch bei den weiteren Ausstattungsmerkmalen gibt sich das Modell keine Blösse: Nebst zwei USB-Ports sind eine Display-, VGA- und DVI-D-Schnittstelle integriert. Um auch längere Texte sofort zu überblicken, ist im Modell eine Pivotfunktion verbaut.

Fazit: Eizos FlexScan EV2316WFS ist ein würdiger PCtipp-Testsieger. Kein anderes Gerät bietet einen besseren Spagat aus Bildqualität, Ausstattung und Ergonomie. Auch der Monitorpreis geht, gemessen an den Merkmalen und Testwerten, in Ordnung.