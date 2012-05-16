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Top 10 Facebook-Spiele
Social Games: So heissen Spiele, die für Nutzer sozialer Netzwerke programmiert werden. In Facebook gibt es diese Games haufenweise. Sie sind einfach, belohnen den Spieler auch für die kleineste Aktion und verbinden das Spiel zum Teil mit anderen Teilnehmern des Netzwerks. Sie sollten sich jedoch auch dessen bewusst sein, dass Sie Ihre Daten mit dem Spielanbieter teilen. Auch dürfen Sie nie Ihre Freunde damit nerven und ständig zum Mitspielen animieren.
Denn gerade zu Beginn der Spiele-Welle vor rund zwei Jahren nervten viele Facebooker mit massenhaften Meldungen wie: Peter lädt dich ein, Farmville zu spielen. Heute lassen sich diese nervigen Meldungen deutlich besser unterbinden.
Hier erfahren Sie, wo Sie die Spiele finden, wie Sie Game-Meldungen unterbinden und was unsere 10 Top-Spiele auf Facebook sind.
Spiel Nr. 1: Angry Birds - ja, auch auf Facebook
Angry Birds ist schon seit Langem die Must-Have-App für alle Smartphone-Nutzer. Auch in Facebook erfreut sich das Spiel grosser Beliebtheit. Über 24 Millionen zocken dieses Social Game alleine über die sociale Plattform.
Darum geht’s: Es heisst Vögel gegen Schweine. Denn die Schweine haben die Eier der Vögel gestohlen. Das gilt es zu rächen und dabei können Sie helfen. Mit einer Schleuder schiessen Sie mit den Vögeln auf die Schweine. Die Flugbahn folgt (weitgehend) physikalischen Gesetzen, weshalb das Spiel von einigen auch als Physik-Simulation bezeichnet wird. Sobald Sie mit dem Spiel beginnen, blendet Ihnen die Angry-Birds-App den Punktestand Ihrer Freunde ein und motiviert auf diese Weise, möglichst effizient die Schweinemeute zu vernichten.
Spiel Nr. 2: Strategiespiel Castleville
Spiel Nr. 2: Strategiespiel Castleville
Obschon Castleville ein Strategiespiel ist, geht es gleich flott zur Sache: Zwei Figuren werden von übergrossen Ratten angegriffen und Sie müssen helfen. Die bösen Viecher erinnern übrigens stark an die Ratten von aussergewöhnlicher Grösse aus dem Roman Die Brautprinzessen. Aber das nur am Rande. Im Folgenden können Sie in einer mittelalterlichen Fabelwelt ein Schloss bauen, einen Märchenwald durchstreifen und sich die Bewohner des Landes zu Untertanen machen.
Falls mal nicht klar ist, wie es bei Castleville weitergeht, dann klicken Sie einfach auf alles, was sich bewegt oder verdächtig aussieht. In der Regel erscheint dann eine neue Anleitung oder ein kurzer Tipp in einer Sprechblase.
Spiel Nr. 3: Farmville
Farmville ist der Facebook-Klassiker unter den Spielen. Das hat den Ruf von Farmville bei Nicht-Spielern nicht gerade gefördert. Denn es war vor allem dieses Game, das alle Facebook-Nutzer mit Einträgen auf der Pinnwand genervt hat.
Darum geht’s: Farmville ist eine Echtzeitsimulation. Sie bauen sich einen eigenen (virtuellen) Bauernhof auf und verwalten diesen. Das Spiel startete im Juli 2009 und verzeichnete bereits Anfang September 2009 rund 35 Millionen Nutzer.
Spiel Nr. 4: Cityville
Spiel Nr. 4: Cityville
Wer vom Bauen nicht genug bekommt, kann gleich mit Cityville weiter machen. In dem Spiel bauen Sie sich eine eigene Stadt auf. Gestartet wird mit einem Stück Land. Dort gilt es, Pflanzen zu setzen und Geschäfte und Restaurants zu gründen und mit Waren zu versorgst. Als Chef der Stadt müssen Sie von Ihren Mietern die Miete eintreiben und von gut laufenden Geschäften sollten Sie Zweigstellen gründen.
Spiel Nr. 5: Mafia Wars
Warum Häuser bauen, wenn man eine ganze Stadt ausrauben kann? In Mafia Wars kooperieren Sie mit anderen Kriminellen und betreiben ein möglichst grosses Untergrund-Business. Doch auch Mafia Wars ist ein Strategiespiel wie Farmville oder Cityville. Es kommt sogar aus derselben Programmierschmiede: Zynga heisst der Laden, der die meisten der erfolgreichen Facebook-Spiele herstellt. Wer genug von Mafia Wars hat, kann auch einen Blick auf den Nachfolger Mafia Wars 2 werfen.
Spiel Nr. 6: Hidden Chronicles
Spiel Nr. 6: Hidden Chronicles
In dem Facebook-Spiel Hidden Chronicles können Sie mal so richtig Detektiv spielen. Los geht’s mit einer Einladung ins Landhaus Ihres Onkels. Als Sie ankommen, wartet aber eine schlechte Nachricht auf Sie. Ihr Onkel ist verstorben. Nun ist es an Ihnen, die Gründe für das plötzliche Ableben herauszufinden. Wie bei allen Social Games müssen Sie nicht viel tun, um erste Erfolge feiern zu können …
Spiel Nr. 7: Empires & Allies
Im Spiel Empires & Allies kann wieder mal gekämpft werden. Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie Ihr Empire alleine verteidigen wollen, oder ob Sie sich mit andren Spielern verbünden möchten – also Allianzen schmieden. Doch auch in Empires & Allies kommen Sie nicht darum herum, zunächst mal Ihre Truppen inklusive Kaserne aufzubauen.
Es gilt also: Nur wer seine Panzern, Flugzeugen und weiteres Kriegsgerät sorgsam vermehrt, ist gut im Kampf gegen andere Empires gerüstet.
Zu Empires & Allies auf Facebook
Spiel Nr. 8: The Sims Social
Spiel Nr. 8: The Sims Social
Bau dir ein Zuhause. Bau dir eine Beziehung. Bau dir ein Leben auf. Das ist der Slogan vom Facebook-Spiel The Sims Social. Wie schon die PC-Version von The Sims richtet sich auch die Social-Game-Variante an ein eher junges Publikum.
Doch wird das Spiel offensichtlich auch von älteren Facebookern gespielt. Schaut man sich auf der zugehörigen Facebook-Fanseite unter den rund 8 Millionen Fans um, dann entdeckt man doch etliche ältere Spieler, die sich an The Sims Social erfreuen.
Spiel Nr. 9: Texas HoldEm Poker
Wer die Nase voll hat, laufend Welten erschaffen zu müssen, der kann sich eine Runde Poker gönnen. Das scheint vielen zu gefallen: Mit 36 Millionen Spielern zählt Texas HoldEm Poker zu den erfolgreichsten Facebook-Spielen. Die Poker-Variante Holdem zählt auch bei echten Poker-Runden zu der aktuell beliebtesten.
Achtung: Das Spiel zahlt Ihnen Extra-Spielgeld, wenn Sie Ihre Freunde überreden, auch mitzuspielen. Doch das sollten Sie besser nicht tun, wenn Sie Ihre Freunde behalten wollen.
Texas HoldEm Poker auf Facebook
Spiel Nr. 10: Bubble Witch Saga
Spiel Nr. 10: Bubble Witch Saga
Das Spiel-Land der Bubble Witch Saga wird von bösen Geistern schikaniert. Darum haben die Bewohner drei gute Hexen engagiert, die die Geister vertreiben sollen. Ihre Aufgabe ist es, den Hexen zu helfen. Satte 50 Millionen Fans hat die zugehörige Facebook-Fanseite. Na dann, viel Spass beim Hexen.
Bubble Witch Saga auf Facebook
Noch mehr Spiele auf Facebook finden
So finden Sie Facebook-Spiele auf der eigens eingerichteten Facebook-Spieleseite. Dort gibt's neue und empfohlene Spiele zuhauf. Künftig müssen Sie nicht mehr über den Link gehen, sondern finden die Seite in Facebook am linken Rand unter Anwendungen. Dort tauchen dann auch die von Ihnen ausgesuchten Spiele auf. Kennen Sie den Namen eines Spieles, können Sie diesen natürlich auch direkt in das Suchfeld oben in Facebook eingeben.
Zugriffsrechte von Facebook-Spielen
So wie jede App in Facebook, verlangen auch die Spiele Zugriff auf Ihr Facebook-Konto. Was sie alles wollen und dürfen, zeigt Facebook in der Genehmigungsanfrage an. Diese erscheint, sobald Sie eine Spieleseite aufrufen. Zu den Standardwünschen zählt der Zugriff auf die allgemeinen Daten, wie Name, Profilbild, Benutzer-ID, Freundesliste sowie die Erlaubnis zum Senden von E-Mails und das Posten von Nachrichten in Ihrem Namen. Diese Berechtigung ist nötig, damit die Spiele ihre (für Nichtspieler) nervtötenden Statusmeldungen loslassen können.
Wie Sie diese nervigen Meldungen unterdrücken, lesen Sie auf der nächsten Seite.
Facebook-Spiele-Meldungen unterdrückenFacebook-Spiele-Meldungen unterdrücken
Wenn Sie ein Spiel spielen wollen, dann müssen Sie bei der Genehmigungsanfrage auf Zulassen klicken und alle geforderten Zugriffsrechte einräumen. Bei den meisten Spielen können Sie an dieser Stelle keine Einschränkungen vornehmen.
Aber keine Sorge, nervige Statusmeldungen unterbinden Sie anderweitig: Klicken Sie in Facebook auf den kleinen Pfeil rechts oben neben Startseite und wählen Sie Privatsphäre-Einstellungen. Klicken Sie dann hinter Werbeanzeigen, Anwendungen und Webseite auf Einstellungen bearbeiten. Es erscheint eine Liste mit allen Anwendungen und Diensten, die auf Ihr Profil zugreifen dürfen. Suchen Sie hier das neu gewählte Spiel aus und ändern die Einstellung bei Posts on your behalf auf Nur ich. Damit sollte dem Spiel ein Spam-Riegel vorgeschoben sein. Bei einigen Apps lässt sich an dieser Stelle das Posten ganz verbieten. Unter Diese Anwendung darf steht in diesem Fall hinter In deinem Namen posten der Link Entfernen.
Freunde nerven
Viele Spiele-Apps drängen Sie dazu, auch Ihre Freunde ins Spiel zu holen. So belohnt eine Poker-App etwa die Einladung eines Freundes mit 3000 Dollar Spielgeld und blendet Ihre Freunde zusammen mit dem Bonus gleich ein. Das wirkt schon verlockend. Andere Spiele-Apps versuchen es mit anderen Tricks. Doch widerstehen Sie dem Klick. Ihre Freunde werden (wenn sie nicht selber Facebook-Spieler sind) kein Verständnis für Einladungen zu Spielen haben.
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