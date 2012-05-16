Top 10 Facebook-Spiele

Social Games: So heissen Spiele, die für Nutzer sozialer Netzwerke programmiert werden. In Facebook gibt es diese Games haufenweise. Sie sind einfach, belohnen den Spieler auch für die kleineste Aktion und verbinden das Spiel zum Teil mit anderen Teilnehmern des Netzwerks. Sie sollten sich jedoch auch dessen bewusst sein, dass Sie Ihre Daten mit dem Spielanbieter teilen. Auch dürfen Sie nie Ihre Freunde damit nerven und ständig zum Mitspielen animieren.

Denn gerade zu Beginn der Spiele-Welle vor rund zwei Jahren nervten viele Facebooker mit massenhaften Meldungen wie: Peter lädt dich ein, Farmville zu spielen. Heute lassen sich diese nervigen Meldungen deutlich besser unterbinden.

Hier erfahren Sie, wo Sie die Spiele finden, wie Sie Game-Meldungen unterbinden und was unsere 10 Top-Spiele auf Facebook sind.