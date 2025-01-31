Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 04

Die Kalenderwoche 04 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 20. bis zum 26. Januar 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Multisport-GPS-Watch Garmin Fēnix 8 im Test

Rang 2

Die richtige Smartwatch

Rang 3

Windows 11: Wo ist die Datenträgerbereinigung hin?

Rang 4

Samsung stellt Galaxy-S25-Smartphones in Zürich vor

Rang 5

Das Schaf vom Sirenentest ist Geschichte. Jetzt warnt eine stilisierte Sirene.

PCtipp YouTube-Kanal

In der Kalenderwoche 04 wurde das folgende Video veröffentlicht und hatte die meisten Views.: