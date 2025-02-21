Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 07

Die Kalenderwoche 07 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 10. bis zum 16. Februar 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Das waren die Smartphone-Bestseller 2024

Rang 2

Windows-Werbung eindämmen

Rang 3

AMD, ARM oder Intel?

Rang 4

Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra im PCtipp-Test

Rang 5

swisstopo-App mit über 3 Millionen Downloads

PCtipp YouTube-Kanal

In der Kalenderwoche 07 haben wir das folgende Youtube-Video veröffentlicht: