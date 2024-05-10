Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 18

Die Kalenderwoche 18 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 29. April bis zum 5. Mai 2024. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Der grosse Wi-Fi-7-Guide

Rang 2

HP Tintenmultifunktionsgerät OfficeJet Pro 9132e im PCtipp-Test

Rang 3

Tipp-Guide: So schützen und pflegen Sie die Smartwatch!

Rang 4

Im PCtipp-Interview: HPs Druckerpläne für die Schweiz

Rang 5

iPhone: Variable Schriftgrösse

PCtipp YouTube-Kanal

Ausserdem haben wir in der KW 18 die folgenden YouTube-Video veröffentlicht: