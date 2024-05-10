10. Mai 2024
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 18
In der Kalenderwoche 18 vom 29. April bis zum 5. Mai 2024 standen die Artikel "Der grosse Wi-Fi-7-Guide" und "HP Tintenmultifunktionsgerät OfficeJet Pro 9132e im PCtipp-Test" ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 18 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 29. April bis zum 5. Mai 2024. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Rang 2
HP Tintenmultifunktionsgerät OfficeJet Pro 9132e im PCtipp-Test
Rang 3
Tipp-Guide: So schützen und pflegen Sie die Smartwatch!
Rang 4
Im PCtipp-Interview: HPs Druckerpläne für die Schweiz
Rang 5
iPhone: Variable Schriftgrösse
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Ausserdem haben wir in der KW 18 die folgenden YouTube-Video veröffentlicht:
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