Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 19

Die Kalenderwoche 19 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 6. bis zum 12. Mai 2024. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Aus Bild wird Text

Rang 2

Das richtige Format

Rang 3

Wi-Fi-7-Router TP-Link Archer BE800 im PCtipp-Test

Rang 4

Apple zeigt die neuen iPad Air und iPad Pro

Rang 5

Word: Unerwünschte Absatzmarken ersetzen

PCtipp YouTube-Kanal

Ausserdem haben wir in der KW 19 das folgende YouTube-Video veröffentlicht: