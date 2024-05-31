Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 21

Die Kalenderwoche 21 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 20. bis zum 26. Mai 2024. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Hier lohnt sich der Einkauf

Rang 2

Apple Watch X Konzept

Rang 3

Android: Mehr System-Informationen, als Sie jemals wissen wollten

Rang 4

Ein Butler für Outlook

Rang 5

Mit KDE Connect Ihr Smartphone mit dem Desktop verbinden

PCtipp YouTube-Kanal

Ausserdem haben wir in der KW 21 das folgende YouTube-Video veröffentlicht: