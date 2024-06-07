Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 22

Die Kalenderwoche 22 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 27. Mai bis zum 2. Juni 2024. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

DAB+-Radio Medion Life P66700 im PCtipp-Test

Rang 2

Die neue Versuchung: iPad Air M2

Rang 3

Der Super-PC im Eigenbau

Rang 4

Phishing-Briefe mit gefälschtem QR-Code im Umlauf

Rang 5

Tracker führt zu Verhaftung von Dieb

PCtipp YouTube-Kanal

Ausserdem haben wir in der KW 22 das folgende YouTube-Video veröffentlicht: