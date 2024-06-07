7. Jun 2024
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 22
In der Kalenderwoche 22 vom 27. Mai bis zum 2. Juni 2024 standen die Artikel "DAB+-Radio Medion Life P66700 im PCtipp-Test" und "Die neue Versuchung: iPad Air M2" ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 22 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 27. Mai bis zum 2. Juni 2024. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
DAB+-Radio Medion Life P66700 im PCtipp-Test
Rang 2
Die neue Versuchung: iPad Air M2
Rang 3
Rang 4
Phishing-Briefe mit gefälschtem QR-Code im Umlauf
Rang 5
Tracker führt zu Verhaftung von Dieb
PCtipp YouTube-Kanal
Ausserdem haben wir in der KW 22 das folgende YouTube-Video veröffentlicht:
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