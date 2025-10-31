Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 43

Die Kalenderwoche 43 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 20. bis zum 26. Oktober 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Praktische Peripherie für den PC

Rang 2

Warum ist mein USB-Stick so langsam?

Rang 3

Im Test – Sennheiser HDB 630

Rang 4

Test: Apple iPad Pro M5

Rang 5

9 Handy-Märchen, die noch immer kursieren

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In der Kalenderwoche 43 wurde dieses Video veröffentlicht