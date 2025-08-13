13. Aug 2025
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus den Kalenderwochen 30 - 32
In den Kalenderwochen 30 - 32 vom 21. Juli bis zum 10. August 2025 standen die Artikel "Hier ist Roaming günstig - Schweizer Anbieter im Vergleich" und "Windows 11 auf nicht-unterstützter Hardware installieren" ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwochen 30 - 32 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 21. Juli bis zum 10. August 2025. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Hier ist Roaming günstig - Schweizer Anbieter im Vergleich
Rang 2
Windows 11 auf nicht-unterstützter Hardware installieren
Rang 3
So erkennen Sie Fake News im Netz
Rang 4
Laserkanone lässt Raketen und Drohnen erblinden
Rang 5
Handyversicherung – sinnvoll oder nicht?
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In den Kalenderwoche 30 - 32 haben wir dieses Video publiziert:
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