Toter Hund, nackte Oma: Facebooker mit unangenehmen Bildern zugespammt

Dieser Tage wurden Millionen von Facebookern mit unangenehmen und pornografischen Bildern konfrontiert. Gemäss Sicherheitsexperte Sophos handelt es sich um einen gross angelegten bösartigen Spam-Angriff. Dieser wurde von Facebook bereits bestätigt.

Für den Erfolg der Aktion war allerdings die Mithilfe unbedarfter Netzwerk-User nötig. Sie kopierten JavaScript-Code in die Adresszeile des Browsers, wodurch die Bilderflut ausgelöst wurde. Somit wurden die Fotos an Freunde verteilt. Der Absender merkte selbst jedoch nichts davon.

Facebook selbst betont, dass es keine Sicherheitslücke gäbe, die ausgenutzt wurde. Das Team konnte bereits die Mehrheit der Porno-Bilder wieder löschen. Zurück bleiben schockierte Facebook-User.