Schleichende Preiserhöhungen bei Handy-Abos

Dies zeigt eine Auswertung von Dschungelkompass und dem Konsumentenschutz. Sie haben ebenfalls analysiert, bei welchen Anbietern die Preisunterschiede zwischen Neu- und Bestandeskunden am grössten sind.

Zu einem guten Preis ein Handy-Abo abschliessen und jahrelang dabeibleiben: Das war einmal. Seit rund 8 Jahren locken die Anbieter mit immer neuen Aktionspreisen, einige zeitlich begrenzt, andere nicht. So wollen sie Neukunden gewinnen. Diese Strategie schmälert allerdings die Marge. Seit einigen Jahren erhöhen deshalb einige Telekomunternehmen die Abopreise nach dem Vertragsabschluss schrittweise wieder. Prozentual am meisten aufgeschlagen hat bisher Salt: Wer beispielsweise Anfang 2023 das Abo «Swiss Max» abschloss, zahlte 23.95 Franken. Heute sind es 27.95 Franken (16.7% mehr); Salt hat den Preis in drei Schritten erhöht (siehe Tabelle 1). Auch Lebara (+12.8%), Yallo (+12.5%), Sunrise (+9.3%) und Wingo (+8%) fallen durch Preiserhöhungen auf. Nicht alle machen jedoch bei diesem Trend mit: Aldi Mobile, Coop Mobile, Digital Republic, Galaxus Mobile, GoMo, iWay, Lidl Connect, Mucho Mobile, Post Mobile, Quickline, SAK, Spusu, Swype und TalkTalk haben die Preise im Untersuchungszeitraum nicht erhöht. Aus der Reihe tanzt der Anbieter Teleboy: 2023 kostete das Abo «Swiss» 25 Franken, heute nur noch 12.90 Franken. Für den Vergleich berücksichtigt wurden Abos mit unbegrenzter Telefonie, SMS und Internetnutzung in der Schweiz (Stand 27. August 2026).

Treue zahlt sich nicht aus

Langjährige Kunden zahlen oft mehr als Neukunden, da diese mit Vergünstigungen umworben werden: 2023 war beispielsweise das Abo «Giga» von Migros Mobile zu einem befristeten Aktionspreis von 29.50 Franken erhältlich. Nach Ablauf der Frist und einer Preiserhöhung kostet es heute 60 Franken. Wer neu zu Migros Mobile wechselt, kann für 25.95 Fr. das Abo «Swiss Max» abschliessen. Es kostet weniger als die Hälfte von «Giga» und bietet mehr Leistung. Auch bei Sunrise, Yallo, Lebara und Wingo fahren Neukund:innen oft deutlich günstiger als Bestandeskunden (siehe letzte Spalte in Tabelle 1).