Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
1. Sep 2026
Lesedauer 4 Min.

Schleichende Preiserhöhungen bei Handy-Abos

Telekomunternehmen wollen mit Aktionsangeboten Neukunden gewinnen. Nach Vertragsabschluss erhöhen aber einige schrittweise den Abo-Preis. Der prozentuale Preisanstieg bei Salt ist am höchsten, gefolgt von Lebara, Yallo, Sunrise, Wingo und Swisscom.
© ChatGPT

Dies zeigt eine Auswertung von Dschungelkompass und dem Konsumentenschutz. Sie haben ebenfalls analysiert, bei welchen Anbietern die Preisunterschiede zwischen Neu- und Bestandeskunden am grössten sind.

Zu einem guten Preis ein Handy-Abo abschliessen und jahrelang dabeibleiben: Das war einmal. Seit rund 8 Jahren locken die Anbieter mit immer neuen Aktionspreisen, einige zeitlich begrenzt, andere nicht. So wollen sie Neukunden gewinnen. Diese Strategie schmälert allerdings die Marge. Seit einigen Jahren erhöhen deshalb einige Telekomunternehmen die Abopreise nach dem Vertragsabschluss schrittweise wieder. Prozentual am meisten aufgeschlagen hat bisher Salt: Wer beispielsweise Anfang 2023 das Abo «Swiss Max» abschloss, zahlte 23.95 Franken. Heute sind es 27.95 Franken (16.7% mehr); Salt hat den Preis in drei Schritten erhöht (siehe Tabelle 1). Auch Lebara (+12.8%), Yallo (+12.5%), Sunrise (+9.3%) und Wingo (+8%) fallen durch Preiserhöhungen auf. Nicht alle machen jedoch bei diesem Trend mit: Aldi Mobile, Coop Mobile, Digital Republic, Galaxus Mobile, GoMo, iWay, Lidl Connect, Mucho Mobile, Post Mobile, Quickline, SAK, Spusu, Swype und TalkTalk haben die Preise im Untersuchungszeitraum nicht erhöht. Aus der Reihe tanzt der Anbieter Teleboy: 2023 kostete das Abo «Swiss» 25 Franken, heute nur noch 12.90 Franken. Für den Vergleich berücksichtigt wurden Abos mit unbegrenzter Telefonie, SMS und Internetnutzung in der Schweiz (Stand 27. August 2026).

Treue zahlt sich nicht aus

Langjährige Kunden zahlen oft mehr als Neukunden, da diese mit Vergünstigungen umworben werden: 2023 war beispielsweise das Abo «Giga» von Migros Mobile zu einem befristeten Aktionspreis von 29.50 Franken erhältlich. Nach Ablauf der Frist und einer Preiserhöhung kostet es heute 60 Franken. Wer neu zu Migros Mobile wechselt, kann für 25.95 Fr. das Abo «Swiss Max» abschliessen. Es kostet weniger als die Hälfte von «Giga» und bietet mehr Leistung. Auch bei Sunrise, Yallo, Lebara und Wingo fahren Neukund:innen oft deutlich günstiger als Bestandeskunden (siehe letzte Spalte in Tabelle 1).  

Preisentwicklungen für Neu- und Bestandeskunden bei Handy-Abos

 © Dschungelkompass

Angebote regelmässig vergleichen

«Bei einem Neuabschluss bekommt man oft das attraktivere Abo. Doch der Preis steigt bei einigen Anbietern nach dem Abschluss durch Preisaufschläge oder dem Wegfall von befristeten Rabatten. Daher lohnt es sich, regelmässig die Angebote zu vergleichen und wenn möglich auf ein günstigeres Abo zu wechseln», sagt Oliver Zadori, Gründer des Vergleichsportals dschungelkompass.ch.

Nicht alle wollen aber regelmässig den Anbieter wechseln. In diesem Fall sollte man verhandeln. «Neue Kunden gewinnen ist teuer. Die Telekomanbieter gewähren deshalb den bestehenden Kund:en auf Anfrage oft einen Rabatt, wenn sie sie damit halten können», sagt André Bähler, Leiter Politik und Wirtschaft beim Konsumentenschutz.

Kündigung bei Preiserhöhungen

Preiserhöhungen sind oft eine gute Gelegenheit, die Angebote der anderen Anbieter zu prüfen. «Wer wechseln will, kann die Kündigung des alten Vertrages durch den neuen Anbieter erledigen lassen. Seine bisherige Handy-Nummer kann man problemlos mitnehmen», sagt Zadori.

Da Preiserhöhungen eine einseitige Abänderung des Vertrages bedeuten, besteht für die Kunden grundsätzlich ein Sonderkündigungsrecht. Dieses wurde bei den in Tabelle 1 erwähnten Preiserhöhungen auch gewährt.

Salt, Sunrise und Swisscom sehen in ihren AGB vor, kein Kündigungsrecht einzuräumen, wenn die Preiserhöhung aufgrund der Teuerung erfolgt. Der Konsumentenschutz hat gegen diese Bestimmung in den AGB von Sunrise geklagt und erstinstanzlich recht bekommen. Das Telekomunternehmen hat das Urteil des Bezirksgerichts Zürich angefochten. Deshalb ist es noch nicht rechtskräftig.

Preiserhöhungen während der Mindestvertragsdauer

Telekomunternehmen vereinbaren mit ihren Neukunden teilweise eine Mindestvertragsdauer von 12 oder 24 Monaten. Der Konsumentenschutz vertritt den Standpunkt, dass während dieser Frist die Abo-Preise nicht erhöht werden dürfen: «Bei Verträgen mit einer Mindestvertragsdauer ist eine Preiserhöhung aus unserer Sicht unzulässig, auch wenn dies in den AGB vorgesehen ist. Denn es ist davon auszugehen, dass die Kundschaft sich nur wegen den besonders attraktiven Konditionen überhaupt auf eine längere Vertragslaufzeit eingelassen hat», sagt Bähler.

Kommentare

Mobile Telekommunikation Konsumententipps Swisscom Salt Sunrise
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Praxis
Apple-Ecke
Diskretion à la Apple - so geht es
Macs, iPhones und iPads bieten zahlreiche Möglichkeiten, um die Privatsphäre zu wahren. Mit den richtigen Einstellungen werden die Geräte für Werbetreibende, aber auch für den eigenen Internetprovider nahezu unsichtbar.
6 Minuten
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
1. Sep 2026
Mehr erfahren
Tests
Formel-Eins-Rasierer
Mähroboter Navimow Segway X420E im PCtipp-Test
Das Auge rasiert mit: Navimows X420E sieht nicht nur schnittig aus, sondern arbeitet auch so. Der Hersteller empfiehlt den vollautomatischen Rasenpfleger mit Doppelklingensystem für wellige bis hochgradig unebene Flächen von maximal 84 Prozent Steigung und einer Abdeckung von bis zu 2000 Quadratmetern. Der PCtipp-Test zeigt, ob die Rechnung aufgeht.
6 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Sep 2026
Mehr erfahren
News
Digital Realty startet Bau von ZUR4 in Glattbrugg
Digital Realty erweitert seinen Rechenzentrumscampus in Glattbrugg um einen vierten Standort. Das neue Datacenter ZUR4 soll 15 Megawatt IT-Kapazität bieten und insbesondere für High-Density-Installationen und KI-Workloads ausgelegt sein. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
31. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Der Zenit für Gamer, Cosplayer und Fans von Star Wars
Fantasy Basel 2024: der grosse Rückblick
Sie war auch dieses Jahr die wichtigste Messe für Gamer, Cosplayer oder einfach für alle, die galaktische und fantastische Geschichten lieben. PCtipp hat die coolsten Bilder auf der Fantasy Basel 2024, der grössten Schweizer Comic Con, gesammelt.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
13. Mai 2024
News
Brack.Alltron CONNECT 2026: Die wichtigste ICT-Leitmesse der Schweiz
Auf der CONNECT 2026 von Brack.Alltron am 26. und 27. August 2026 in Zürich-Oerlikon treffen sich ICT-Professionals zur wichtigsten Fachmesse der Branche. In der Halle 550 präsentiert der Veranstalter Brack.Alltron unter dem Motto «Unboxing Tomorrow» an zwei Tagen die neuesten Trends und Lösungen. PCtipp ist live vor Ort und zeigt die Aussteller und Trends.
5 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
27. Aug 2026
PCtipp 9/2026
News
In eigener Sache
PCtipp 9/2026: mit diesen Themen ab dem 28. August 2026 am Kiosk erhältlich
Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 9/2026 ab dem 28. August 2026 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie. Das Epaper ist auch schon online.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
28. Aug 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare