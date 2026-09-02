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Daniel Bader
2. Sep 2026
Lesedauer 3 Min.

IFA 2026

TP-Vision zeigt RGB-Mini-LED-TV mit AmbiScape

Auf der IFA 2026 präsentiert TP Vision neue Philips Ambilight TVs mit gleich sechs zentralen Premiumserien. Die Bandbreite reicht von OLED-Flaggschiffen über Grossbildschirme bis hin zur Einführung neuer Display-Technologien. Ergänzend stellt das Unternehmen die Vollversion der Lichtsteuerung AmbiScape vor, die das Fernseherlebnis über Smart-Home-Standards direkt in den Raum erweitern soll. PCtipp ist vor Ort.

Der TP-Vision-Mini-RGB-LED MLED981 mit AmbiScape-Funktion

© TP Vision

OLED-Spitzenmodelle und Sound-Integration

Das Modellangebot umfasst die Flaggschiffe OLED+951 und OLED+911. Beide Reihen nutzen P5-Prozessoren der 10. KI-Generation sowie META 4.0 WOLED-Panels mit Spitzenhelligkeiten von bis zu 4.500 Nits. Während der OLED+951 ein integriertes 70-Watt-Soundsystem besitzt, kooperiert der OLED+911 mit Bowers & Wilkins für ein frontgerichtetes 3.1-Kanal-System. Die Serie OLED811 stellt die Mittelklasse mit OLED_EX-Panels dar, während die Serie OLED761 den preiswerteren Einstieg in die OLED-Kategorie bildet. Alle Modelle bieten vierseitiges oder dreiseitiges Ambilight sowie Bildwiederholraten von bis zu 165 Hz. Bei der Verfügbarkeit gilt: Der OLED+951 in 65 Zoll sowie der OLED+911 in 48, 55 und 65 Zoll sind bereits erhältlich, während die jeweiligen 77-Zoll-Varianten im September folgen. Der OLED811 ist in 42 bis 65 Zoll verfügbar (77 Zoll folgt im Oktober), und die Serie OLED761 wird schrittweise von Juni bis Oktober eingeführt. 

Die TP-Vision-OLED761-Reihe ist die Einstiegsserie in die OLED-TVs mit Ambilight

 © TP Vision

Neue Bildschirmtechnologien und XXL-Formate

Mit dem 85 Zoll grossen MLED981 setzt TP Vision erstmals auf eine RGB Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Das System arbeitet mit 11.520 Dimmzonen, erreicht 2.500 Nits Spitzenhelligkeit, deckt 97 Prozent des BT.2020-Farbraums ab und zeichnet sich durch eine präzise Steuerung aus, die Halo-Effekte sowie Bewegungsartefakte reduziert. Dieses Modell soll ab Oktober erhältlich sein. Parallel erweitert TP Vision die Serie PQS9001 (The One) auf Bilddiagonalen von bis zu 100 Zoll. Der XXL-Bildschirm ist der bisher grösste Ambilight TV und nutzt eine reduzierte Gehäusetiefe durch eine neue Rückwandkonstruktion. Während die gängigen Grössen des PQS9001 seit Juni erhältlich sind, folgen die Varianten mit 85 und 100 Zoll im Oktober.

TP Vision lanciert den PQS9001 (The One) nun auch mit Bilddiagonalen von 100 Zoll

 © TP Vision

Erweiterte Raumbeleuchtung durch AmbiScape

Die Vollversion von AmbiScape ermöglicht die drahtlose Einbindung von bis zu vier smarten Leuchten über den Standard Matter over Wi-Fi. Die Funktion steht ab der 8000er-Serie zur Verfügung (unter anderem für alle 2026er OLEDs sowie den MLED981). Die Lichter passen ihre Farben sowie Lichtstimmungen in Echtzeit an die Bildinhalte des Fernsehers an, wobei sich auch Produkte unterschiedlicher Dritthersteller kombinieren lassen, so TP Vision. Die Einrichtung erfolgt nach Angaben des Herstellers Schritt für Schritt über die Philips-Smart-TV-App. Für die erste Hälfte 2027 plant TP Vision zudem die Erweiterung auf Matter over Thread, um noch mehr Smart-Home-Produkte zu unterstützen und die Anzahl steuerbarer Leuchten zu erhöhen.

AmbiScape zieht die Farben des TVs in den ganzen Raum

 © TP Vision

Fazit: bigger is better

TP Vision zeigt auf der IFA 2026 eine konsequente Weiterentwicklung seines TV-Portfolios. Der Schwerpunkt verschiebt sich von reinen Leistungsdaten hin zu einer ganzheitlichen Raumintegration. Neue Displaytechnologien wie RGB Mini-LED und sehr grosse Bilddiagonalen decken die Nachfrage im Premiumsegment ab.  Spannend ist die Erweiterung des Lichtkonzepts. Durch die Einbindung offener Smart-Home-Standards wie Matter löst AmbiScape die Trennung zwischen Fernseher und Raumbeleuchtung weiter auf. Die Steuerung per App dürfte die Handhabung im Alltag spürbar vereinfachen.  Unterm Strich will TP Vision die hohe Bild- und Tonqualität mit seiner markanten Lichttechnologie zu einem stimmigen Gesamtsystem kombinieren. Ob die Rechnung qualitativ aufgeht, werden unsere PCtipp-Tests zeigen.

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