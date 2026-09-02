TP-Vision zeigt RGB-Mini-LED-TV mit AmbiScape

OLED-Spitzenmodelle und Sound-Integration

Das Modellangebot umfasst die Flaggschiffe OLED+951 und OLED+911. Beide Reihen nutzen P5-Prozessoren der 10. KI-Generation sowie META 4.0 WOLED-Panels mit Spitzenhelligkeiten von bis zu 4.500 Nits. Während der OLED+951 ein integriertes 70-Watt-Soundsystem besitzt, kooperiert der OLED+911 mit Bowers & Wilkins für ein frontgerichtetes 3.1-Kanal-System. Die Serie OLED811 stellt die Mittelklasse mit OLED_EX-Panels dar, während die Serie OLED761 den preiswerteren Einstieg in die OLED-Kategorie bildet. Alle Modelle bieten vierseitiges oder dreiseitiges Ambilight sowie Bildwiederholraten von bis zu 165 Hz. Bei der Verfügbarkeit gilt: Der OLED+951 in 65 Zoll sowie der OLED+911 in 48, 55 und 65 Zoll sind bereits erhältlich, während die jeweiligen 77-Zoll-Varianten im September folgen. Der OLED811 ist in 42 bis 65 Zoll verfügbar (77 Zoll folgt im Oktober), und die Serie OLED761 wird schrittweise von Juni bis Oktober eingeführt.