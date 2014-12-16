Trotz Schneemangels: Schweizer baut Seilbahn aus Lego

Während die Schweizer Bergbahnen den fehlenden Schnee beklagen, holt sich Elias Iten den Bergzauber ganz einfach in die eigene Stube. In rund 400 Arbeitsstunden hat der Luzerner eine voll funktionsfähige, kuppelbare Seilbahn aus Lego gebaut.

Die Bahn wird von acht Motoren angetrieben und von zwei Minicomputern kontrolliert. Wie bei einer echten Seilbahn werden die Kabinen in den Stationen ausgekuppelt und verlangsamt, damit Passagiere einsteigen können. Lichtsensoren messen den Abstand zwischen den Gondeln und passen die Geschwindigkeit der Rollen so an, dass der Abstand regelmässig bleibt.

Die gesamte Konstruktion kann mit all ihren 10'000 Bauteilen auf YouTube bestaunt werden. Weitere Lego-Bauwerke aus der Schweiz finden Sie beim Schweizer Legoverein SwissLUG.