TV-Reality-Show «die Bar» im Internet

Sunrise ermöglicht zusammen mit TV3 einen Blick in "die Bar" übers Internet. Bei der Reality-Show à la "Big Brother" müssen 12 Kandidatinnen und Kandidaten eine Bar in Zürich führen und dabei um die Sympathie des Publikums buhlen, um nicht abgewählt zu werden.

Unter diebar.ch [1] stehen insgesamt sechs Webcams zur Verfügung, wobei drei davon nur durch Sunrisekunden erreicht werden können. Damit lassen sich die Teilnehmenden während 24 Stunden beobachten. Daneben sorgen News rund ums Spektakel, ein Chat, SMS-News, Spiele und viele Hintergrundinformationen für ein abgerundetes Angebot.

Wer sich lieber unabhängig von den Sponsoren und Machern von "die Bar" über die Sendung äussert, kann dies bei isurf.ch [2], wo schon während der Big Brother-Staffeln unabhängige Chat-Foren geführt wurden.