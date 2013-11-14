UE Boom wird zum Wecker

Der portable Lautsprecher Boom von der Logitech-Marke Ultimate Ears (UE) zielt mit seinem bunten Design und dem wasserabweisenden Gehäuse vor allem auf Jugendliche. Der wenn es nach Logitech geht «erste Social Music Player» wusste im PCtipp-Test durchaus zu gefallen.

Ab sofort steht nun ein Firmware-Update für den Bluetooth-Lautsprecher bereit, das ihm eine neue Weckfunktion beschert. Besitzer eines UE Boom können sich also künftig von dessen Klängen wecken lassen, wobei der Weckvorgang schonend verläuft, sprich die Wiedergabe leise anfängt und immer lauter wird. Wecken lassen kann man sich mit allem, was man so auf seinem Smartphone hat, inklusive Playlists von Spotify, iTunes und Co.