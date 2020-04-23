In eigener Sache
Unlimitiertes Internet für alle Geräte
In eigener Sache • Unlimitierte mobile Daten in der Schweiz – für alle Geräte mit SIM-Karten-Slot. Verbinden Sie Ihre smarten Geräte jetzt noch einfacher und bequemer mit dem Internet; ohne jegliche Vertragsbindung. Ein Up- und Downgrade der Geschwindigkeit ist jederzeit möglich. Klingt das zu gut, um wahr zu sein? Mit unserer neuen SIM-Karte namens PCtipp Data Unlimited ist all das möglich. Das Angebot wurde in Zusammenarbeit mit unserem Partner Digital Republic entwickelt.
Daten-Flatrate
PCtipp Data Unlimited bietet unlimitierte Daten in der Schweiz mit rund 10/5 Mbit/s Down- und Upload für nur 10 Franken pro Monat. Fürs Ausland sind ganz einfach Roaming-Pakete buchbar. Weitere Vorteile sind eine kostenlose SIM-Karte ohne Aktivierungsgebühr und die monatliche Kündigungsmöglichkeit. Sie können also jederzeit das Angebot kündigen – ohne irgendeine Frist. Sie haben sogar die Möglichkeit, das Angebot kostenlos einen Monat lang zu testen. Wenn es Ihnen nicht gefällt, deaktivieren Sie die Karte wieder – gratis. Scannen Sie dazu einfach den QR-Code rechts mit Ihrem Smartphone oder besuchen Sie den Link bit.ly/pctippdata. Danach erscheint das Bestellformular, Bild 1. Füllen Sie dieses aus und Sie erhalten die SIM kostenlos zugeschickt und können diese zu Hause gratis testen.
SIM-Karte aktivieren
Nun sind Sie schon fast fertig. Jetzt müssen Sie noch die neue SIM-Karte aktivieren. Besuchen Sie dazu auf dem Computer oder Smartphone die Internetadresse data.pctipp.ch, Bild 2. Klicken Sie auf Registrierung starten. Während des Registrierungsprozesses werden Sie zur SIM-Nummer und dem Abonnement befragt. Zudem benötigen Sie eine ID oder einen Pass zur Identitätsprüfung. Sobald Sie die Identitätsprüfung erledigt und die persönlichen Angaben ergänzt haben, sind Sie bereit fürs mobile Internet. Setzen Sie die neue SIM-Karte ins gewünschte Gerät ein (die SIM-Karte lässt sich dank variabler Grösse in jedem Gerät nutzen). Das kann z. B. eine Smartwatch, ein Handy, ein Tablet, ein Laptop, eine Überwachungskamera oder ein Router mit SIM-Slot sein.
SIM-Karte verwalten
Unter der erwähnten Internetadresse data.pctipp.ch können Sie bequem Ihr Abo verwalten. Sie geben zum Beispiel die Zahlungsdaten ein (unterstützt werden Visa, Mastercard und Post-Finance-Card) oder setzen nach der Testphase Ihr Abo auf inaktiv, wenn Sie das Angebot nicht nutzen möchten. Sind Ihnen die 10 Mbit/s zu wenig, können Sie hier das Tempo gegen einen monatlichen Aufpreis erhöhen. Auch das Hinzubuchen von Roaming-Paketen ist möglich. Noch Fragen? Mehr unter den Links digital.pctipp.ch/data und support.digitalrepublic.ch.
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