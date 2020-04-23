Unlimitiertes Internet für alle Geräte

In eigener Sache • Unlimitierte mobile Daten in der Schweiz – für alle Geräte mit SIM-Karten-Slot. Verbinden Sie Ihre smarten Geräte jetzt noch einfacher und bequemer mit dem Internet; ohne jegliche Vertragsbindung. Ein Up- und Downgrade der Geschwindigkeit ist jederzeit möglich. Klingt das zu gut, um wahr zu sein? Mit unserer neuen SIM-Karte namens PCtipp Data Unlimited ist all das möglich. Das Angebot wurde in Zusammenarbeit mit unserem Partner Digital Republic entwickelt.

PCtipp Data Unlimited bietet unlimitierte Daten in der Schweiz mit rund 10/5 Mbit/s Down- und Upload für nur 10 Franken pro Monat. Fürs Ausland sind ganz einfach Roaming-Pakete buchbar. Weitere Vorteile sind eine kostenlose SIM-Karte ohne Aktivierungsgebühr und die monatliche Kündigungsmöglichkeit. Sie können also jederzeit das Angebot kündigen – ohne irgendeine Frist. Sie haben sogar die Möglichkeit, das Angebot kostenlos einen Monat lang zu testen. Wenn es Ihnen nicht gefällt, deaktivieren Sie die Karte wieder – gratis. Scannen Sie dazu einfach den QR-Code rechts mit Ihrem Smartphone oder besuchen Sie den Link bit.ly/pctippdata. Danach erscheint das Bestellformular, Bild 1. Füllen Sie dieses aus und Sie erhalten die SIM kostenlos zugeschickt und können diese zu Hause gratis testen.