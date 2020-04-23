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PCtipp Redaktion
23. Apr 2020
Lesedauer 3 Min.

In eigener Sache

Unlimitiertes Internet für alle Geräte

Für nur 10 Franken im Monat haben Ihre Geräte mit unserer neuen SIM-Karte unlimitierten Zugang ins Internet – egal, ob Smartwatch, Tablet, Router oder Überwachungskamera

SIM-Karte für 10 Franken im Monat

© (Quelle: PCtipp.ch)

In eigener Sache • Unlimitierte mobile Daten in der Schweiz – für alle Geräte mit SIM-Karten-Slot. Verbinden Sie Ihre smarten Geräte jetzt noch einfacher und bequemer mit dem Internet; ohne jegliche Vertragsbindung. Ein Up- und Downgrade der Geschwindigkeit ist jederzeit möglich. Klingt das zu gut, um wahr zu sein? Mit unserer neuen SIM-Karte namens PCtipp Data Unlimited ist all das möglich. Das Angebot wurde in Zusammenarbeit mit unserem Partner Digital Republic entwickelt.

Daten-Flatrate

PCtipp Data Unlimited bietet unlimitierte Daten in der Schweiz mit rund 10/5 Mbit/s Down- und Upload für nur 10 Franken pro Monat. Fürs Ausland sind ganz einfach Roaming-Pakete buchbar. Weitere Vorteile sind eine kostenlose SIM-Karte ohne Aktivierungsgebühr und die monatliche Kündigungsmöglichkeit. Sie können also jederzeit das Angebot kündigen – ohne irgendeine Frist. Sie haben sogar die Möglichkeit, das Angebot kostenlos einen Monat lang zu testen. Wenn es Ihnen nicht gefällt, deaktivieren Sie die Karte wieder – gratis. Scannen Sie dazu einfach den QR-Code rechts mit Ihrem Smartphone oder besuchen Sie den Link bit.ly/pctippdata. Danach erscheint das Bestellformular, Bild 1. Füllen Sie dieses aus und Sie erhalten die SIM kostenlos zugeschickt und können diese zu Hause gratis testen.

Bild 1: Die Bestellung der SIM-Karte ist kostenlos

 © Quelle: PCtipp.ch

SIM-Karte aktivieren

Bild 2: Als Erstes registrieren Sie die neue PCtipp-SIM-Karte

 © Quelle: PCtipp.ch

Nun sind Sie schon fast fertig. Jetzt müssen Sie noch die neue SIM-Karte aktivieren. Besuchen Sie dazu auf dem Computer oder Smartphone die Internetadresse data.pctipp.ch, Bild 2. Klicken Sie auf Registrierung starten. Während des Registrierungsprozesses werden Sie zur SIM-Nummer und dem Abonnement befragt. Zudem benötigen Sie eine ID oder einen Pass zur Identitätsprüfung. Sobald Sie die Identitätsprüfung erledigt und die persönlichen Angaben ergänzt haben, sind Sie bereit fürs mobile Internet. Setzen Sie die neue SIM-Karte ins gewünschte Gerät ein (die SIM-Karte lässt sich dank variabler Grösse in jedem Gerät nutzen). Das kann z. B. eine Smartwatch, ein Handy, ein Tablet, ein Laptop, eine Überwachungskamera oder ein Router mit SIM-Slot sein.

SIM-Karte verwalten

Unter der erwähnten Internetadresse data.pctipp.ch können Sie bequem Ihr Abo verwalten. Sie geben zum Beispiel die Zahlungsdaten ein (unterstützt werden Visa, Mastercard und Post-Finance-Card) oder setzen nach der Testphase Ihr Abo auf inaktiv, wenn Sie das Angebot nicht nutzen möchten. Sind Ihnen die 10 Mbit/s zu wenig, können Sie hier das Tempo gegen einen monatlichen Aufpreis erhöhen. Auch das Hinzubuchen von Roaming-Paketen ist möglich. Noch Fragen? Mehr unter den Links digital.pctipp.ch/data und support.digitalrepublic.ch.

Apple Watch und Smartwatches

eSIM in Vorbereitung

Dieses Angebot beinhaltet noch keine eSIM. Sie können es also beispielsweise nicht mit einer Apple Watch oder anderen Smartwatches mit eSIM-Funktionalität nutzen. Unser Partner Digital Republic sagt dazu: «Wir sind derzeit im Prozess die eSIM in unser Angebot mit aufzunehmen. Leider müssen Sie sich noch ein wenig gedulden, aber wir halten euch auf dem Laufenden.»
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