Unsichtbaren Papierkorb beim USB-Stick entfernen

Wenn der Finder unter macOS keine Dateien auf dem USB-Stick anzeigt, muss das nicht zwingend an einem Hardware-Problem liegen. Denn wenn man einfach nur die Daten vom USB-Stick in den Papierkorb verschiebt, werden sie im automatisch erzeugten Papierkorb-Ordner direkt auf dem Wechseldatenträger verschoben.

Papierkorb des USB-Sticks leeren

Die Lösung ist einfach: Löschen Sie nicht den Papierkorb des primären Laufwerks, sondern jenen des USB-Sticks! Klicken Sie dazu im Finder links auf das eingehängte Laufwerk und öffnen die Ordnerinhalte oder das Hauptverzeichnis des Sticks. Mit dem Befehl Finder -> Papierkorb entleeren ... entrümpeln Sie die temporär gelöschten Dateien auf dem USB-Stick – und schaffen wieder Platz.