UPC Happy Home: Powerline im Test

Einfaches Setup mit der UPC Connect App

Die Einrichtung ist aber sehr simpel. Nichts mit WPA-Knöpfchen. Nichts mit Passwort eintippen. Die Powerline-Adapter finden die WLAN-Einstellungen von selber, sobald das initiale Setup über die Connect App erfolgt ist. Randnotiz: Die Connect App erwies sich dank der praktischen Scan-Funktion der Router-Etikette als flinker Gehilfe bei der Neu- oder Ersteinrichtung einer Connect Box. Ähnlich intuitiv führt die App durch die Powerline-Einrichtung. Router- und WLAN-Einstellungen werden automatisch übernommen.

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Der PC-Alltag mit UPC Happy Home

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Auf lange Distanz (bei einem Stockwerk, 50 Meter) bewältigen die UPC-Powerline-Steckdosen bei einer 40-Mbit/s-Internetbandbreite problemlos mehrere Gigabyte grosse Downloads mit vergleichbarer Gigabit-LAN-Performance. Gemessen haben wir zunächst HTTP-Testübertragungen von 100 MB, 200 MB und 1 GB, bei denen wir im Powerline-Modus praktisch keine Unterschiede ausmachen konnten. Auch via FTP geht ein 10-GB-File noch in derselben Zeit (ca. 36 Minuten bei 40 Mbit/s) durch die Leitung. Damit lässt sich problemlos ein 4K-Stream übertragen. Mit Alltagsanwendungen sieht es aber doch ein wenig anders aus. Im zweimaligen Download-Test mit einem typischen Steam-Spiel (3,5 GB) sank die Download-Rate schnell von 1,8 MB/s auf 1,3 MB/s (bei 40-Mbit/s-Bandbreite), was aber für Powerline-Verhältnisse noch tolerabel ist. Ausserdem: Wer öfter auf einen zentralen Netzwerkspeicher zugreift, muss sich auf wesentlich langsamere Lese- und Schreibzyklen gefasst machen. Das kann aufs Gemüt schlagen, wenn sehr grosse ZIP-Archive auf dem NAS geöffnet oder Dateien vom Netzwerkspeicher auf den PC verschoben werden. Schreibt man z.B. einen grossen NAS-Ordner mit 6,5 GB (via SMB) ins Windows-PC-Verzeichnis, wird selbst auf einem älteren 5-Bay-Power-NAS auf einmal nur mit 5 MB/s statt wie bis anhin mit 11 MB/s geschaufelt. Vorbildlich: Der Stromverbrauch lag bei moderaten 2,9 Watt. Die WLAN-Weiterleitung konnte im Schnelltest in der WiFi Analyzer App durch drei Zimmer hindurch mit einem leicht stärkeren mobilen Empfang überzeugen (-50 dBm statt nur -60 dBm), wozu aber mehr Messungen nötig wären. Auf jeden Fall aber sind die Primärfunktion (Powerline) und die einfache Einrichtung sehr überzeugend. Ein abobedingtes Manko bei UPC bleibt die eingeschränkte Upload-Geschwindigkeit.

Fazit

Das Powerline-Set von UPC ist als Alternative zu WLAN oder Gigabit-LAN eine durchdachte und praxisnahe Lösung, um in den eigenen vier Wänden eine hohe Netzwerkabdeckung zu erreichen.