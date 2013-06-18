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Simon Gröflin
18. Jun 2013
Lesedauer 3 Min.

News

US-Navy hebt CAPSLOCK auf

Nach 150 Jahren beherrscht das Navy-Nachrichtensystem dank einer technischen Erweiterung auf einmal die Zeichenumschaltung. Das sorgt für lustige Kontroversen.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Nach einem Bericht der navytimes  beherrscht die US-Navy nun nach über 150 Jahren auf einmal die Zeichenumschaltung (und Sonderzeichen): die internen Nachrichten können nun in Gross- und Kleinbuchstaben ausgedrückt werden. Das wurde möglich dank eines neuen Nachrichten-Weiterleitungssystems. Als kleiner Seiteneffekt sind nun auf einmal auch die Gross- und Kleinschreibung und Sonderzeichen möglich.

Die ursprügliche Kommunikationsart der US-Navy rührt noch aus einer Zeit des vorletzten Jahrhunderts her. Damals erfolgte die Hauptkommunikation zwischen den Kontrollstationen noch über Telegrafen und Lichtsignale. Die Zeichenausgabe wurde aber nach der Dekodierung stets in Grossbuchstaben ausgegeben. Das Übermittlungssystem ist zwar längst digitalisiert worden, nicht zuletzt wegen zusätzlicher Verschlüsselung und Abhörsicherheit. Die übertragenen Zeichen wurden aber bis vor einem Monat nach wie vor in Grossbuchstaben entschlüsselt.

Lustig waren, wie heise.de berichtet, offenbar die kontroversen Reaktionen unter der Navy-Mannschaft: Die älteren Soldaten waren dem neuen Zeichengemisch offenbar nicht sehr zugetan. Diese wollen lieber, dass es so bleibt, weil der Zeichensatz stets einheitlich wirkte, soll James McCarty vom Flotten-Cyber-Kommando gesagt haben. Das jüngere Personal mag das Format offenbar, weil es lesbarer sei und nun E-Mail-Nachrichten sehr ähnelt, so die navytimes. Auf eine Frage am Wall Street Journal, ob auch Zeichen für Emoticons in die Kommunikation einfliessen könnten, soll nach heise der Messaging Program Manager geantwortet haben: «Man könnte da schon ein Herz oder ein Smiley in die Botschaften reinmachen. Das wäre aber dann das Letzte was dieser Jemand gemachte hat.»

Die Zentrale der US-Marine wollte auch noch nicht Stellung dazu nehmen, ob die Darstellung in Kleinzeichen nun in Stein gemeisselt sei, so ein Blogpost von Sam Fellman, ein Navy-Schreiber auf http://blogs.militarytimes.com. 

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