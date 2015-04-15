Von Android aufs iPhone: So übertragen Sie Ihre WhatsApp-Chats

Die mobilen Betriebssysteme Android und iOS sind derzeit das Mass aller Dinge. Auch in der Schweiz. Gemäss Comparis hatte iOS zum Ende des Jahres 2014 einen Marktanteil von 56 Prozent, Android einen Anteil von 39 Prozent in der Schweiz.

Unter gewissen Smartphone-Besitzern ist der Streit um das beste mobile Betriebssystem schon fast zur Religionsfrage mutiert. Allerdings haben beide Systeme eine Gemeinsamkeit: WhatsApp gehört sowohl bei iOS als auch bei Android zu den beliebtesten Apps überhaupt. Weltweit werden 50 Milliarden Mitteilungen pro Tag versendet.

Was aber, wenn ein Android- oder iOS-Jünger zum jeweils anderen System «konvertieren» will? Ein Transfer der wertvollen Chatlogs aus WhatsApp gestaltet sich nämlich recht tricky. PCtipp zeigt in einer zweiteiligen Serie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie Ihre WhatsApp-Dialoge und -Medien nicht nur sichern, sondern auch auf ein Gerät mit anderem OS transferieren können.

Weil das Newsportal 20 Minuten bei Android-Usern eine geringere Loyalität zu ihrem OS festgestellt haben will, gibt es die «Android zu iPhone»-Anleitung zuerst.

Das Android-Backup

Alle Android-Benutzer kommen in den Genuss eines automatischen Backups. Die App selbst erstellt nachts gegen vier Uhr eine Sicherheitskopie des kompletten Chatverlaufs. Diese wird unter dem Pfad WhatsApp/Databases unter dem Dateinamen msgstore.db.crypt8 gespeichert. Im WhatsApp-Menüpunkt Einstellungen werden jeweils Datum und Zeitpunkt des letzten Backups aufgeführt. Möchten Sie nun ein manuelles Backup erstellen, geht das so: