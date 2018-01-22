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Simon Gröflin
22. Jan 2018
Lesedauer 2 Min.

News

Windows 10: Monitor plötzlich grau

Wenn bei Ihrem Bildschirm plötzlich alles in Schwarz und Weiss angezeigt wird, hat das meistens keine technische Ursache.

Alternativ lässt sich die Grauanzeige auch übers Einstellungsmenü umschalten

© Quelle: PCtipp

Wenn unter Windows 10 auf einmal sämtliche Inhalte in Schwarzweiss angezeigt werden, müssen Sie nicht gleich auf den Bildschirmrahmen klatschen. Vermutlich ist Ihnen lediglich eine Darstellungsfunktion in die Quere geraten. Verantwortlich dafür ist in der Regel nur eine Anzeigefunktion, die man unter Windows 10 auch per Tastendruck aktivieren kann: nämlich die Graustufenanzeige. Mit derselben Tastenkombination färben Sie den Bildschirm wieder ein.

  1. Drücken und halten Sie die Strg- oder CTRL-Taste.
  2. Nun drücken Sie die C- und die Windows-Taste.
  3. Lassen Sie die Tasten los.

Ihr Bildschirm sollte nun wieder in der gewohnten Farbenpracht erstrahlen.

Alternativ geht es zu den Farbeinstellungen über eine neue Windows-10-Einstellung:

Alternativ lässt sich die Grauanzeige auch übers Einstellungsmenü umschalten

 © Quelle: PCtipp
  1. Drücken und halten Sie Win+Q für das Startmenüsuchfenster.
  2. Geben Sie dort in der Suche Kontrast ein.
  3. Sie finden nun in den Optionen auch eine Einstellung für den Farbfilter.
  4. Falls dieser eingeschaltet ist, schalten Sie ihn einfach aus.

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