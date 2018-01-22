Windows 10: Monitor plötzlich grau

Wenn unter Windows 10 auf einmal sämtliche Inhalte in Schwarzweiss angezeigt werden, müssen Sie nicht gleich auf den Bildschirmrahmen klatschen. Vermutlich ist Ihnen lediglich eine Darstellungsfunktion in die Quere geraten. Verantwortlich dafür ist in der Regel nur eine Anzeigefunktion, die man unter Windows 10 auch per Tastendruck aktivieren kann: nämlich die Graustufenanzeige. Mit derselben Tastenkombination färben Sie den Bildschirm wieder ein.

Drücken und halten Sie die Strg- oder CTRL-Taste. Nun drücken Sie die C- und die Windows-Taste. Lassen Sie die Tasten los.

Ihr Bildschirm sollte nun wieder in der gewohnten Farbenpracht erstrahlen.

Alternativ geht es zu den Farbeinstellungen über eine neue Windows-10-Einstellung: