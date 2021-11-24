Braucht man 10 Gbit oder mehr?

Sie können mit einem 40-Mbit- oder einem 1-Gbit-Abo genau gleich prächtig spielen, sofern die Latenz möglichst unter 10 Millisekunden liegt, Bild 5.

Wer braucht 10 Gbit und Speedtests

Wer braucht 10 Gbit?

«Sag niemals nie», heisst es nicht nur in Bond-Filmen. Derzeit braucht die Autorin die 10 Gbit oder mehr eher nicht. Und Sie respektive schätzungsweise 99 Prozent der PCtipp-Leserschaft wohl auch nicht. Spannend wird die Geschichte aber, wenn Sie sich vor Augen führen, dass 10 bzw. 25 Gbit «symmetrisch» sind.

Das heisst: Sie haben diese maximale Bandbreite in der Regel sowohl beim Down- als auch beim Upload. Das macht es auf jeden Fall für Firmen interessant mit mehreren in der Cloud arbeitenden Angestellten. Unternehmen legen sich jedoch mit Vorteil kein Privat-, sondern ein Business-Abo zu, bei dem der Support laut SLA («Service Level Agreement») auch zu Unzeiten bereitsteht und Ausfälle schon bemerkt, bevor Sie es tun.

Bei häufiger umfangreicher Videobearbeitung oder Software-Entwicklung im Home Office würden Sie ebenfalls von 10 Gbit profitieren, sofern Sie mehrmals täglich Dutzende Gigabyte an Video- oder Codepaketen hoch- und runterschaufeln müssen.

Speedtests

Für Speedtests eignen sich Webdienste wie speedtest.net oder nperf.com. Diese messen Down- und Upload sowie die Latenz. Führen Sie einen Speedtest nur an einem PC oder Notebook mit möglichst direkter Routerverbindung via Ethernet-Kabel durch. PowerLine und Wi-Fi sind weniger geeignet, denn diese erweisen sich eher als Tempokiller, statt Killertempo zu liefern.

Schalten Sie während des Speedtests andere Datenverbraucher vorübergehend aus. Das Resultat würde verzerrt, wenn gleichzeitig etwa ein Zweitgerät ein grosses Update he­runterlädt oder auf diesem YouTube in 4K-Auflösung vor sich hin dudelt. Führen Sie auch mehrere Speedtests zu unterschiedlichen Zeiten durch, um ein ausgewogenes Ergebnis zu erhalten.